بغداد: وكالة الاستخبارات العراقية شاركت بعملية قتل زعيم تنظيم داعش

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية شاركت فى العملية التى نفذها التحالف الدولى فى سوريا ونتج عنها مقتل زعيم تنظيم داعش". يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن فى وقت سابق اليوم، مقتل زعيم تنظيم داعش بعملية فى سوريا. وأعلن "داعش" تسمية عبد الله قرداش تحت الاسم الحركى "أبو إبراهيم الهاشمى القرشى" على رأس التنظيم فى غضون أسبوع تقريبا من مقتل أبو بكر البغدادى عام 2019.

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