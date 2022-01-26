خصومات تصل ل 60٪ في أسواق العثيم بالسعودية

أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، يعتبر أهم مركز تسويقي تجاري لبيع جميع مستلزمات البيت من سلع غذائية، وأجهزة كهربائية، وأدوات مطبخ، ومنتجات العناية الشخصية، والعناية بالبشرة، وجميع مستلزمات العملاء الضرورية، فما من منتج إلا ومتواجد بكل الماركات والأنواع بداخل أسواق العثيم وهو يسعي دائما لإرضاء العملاء من خلال العروض والخصومات المستمرة دايماً وبقوة على جميع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة كل هذا بجانب الأسعار المتفاوتة لتناسب كل الفئات، وسوف نعرض إليكم الأن العرض الأسبوعي بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية الضرورية :

يتواجد بداخل العرض الأسبوعي أجود أنواع الدجاج المجمد والتي من بينها دجاج داري مجمد عالي الجودة، متوفر بخصم لا تجعله يفوت (10×1100 كجم)، السعر للكرتون قبل العرض كان 153.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 131.95 ريال سعودي.

متواجد ايضاً بالعرض الأسبوعي أسماك روبيان للطبخ العبوة (1كجم)، السعر قبل العرض كان 40.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر الأن 33.95 ريال سعودي.

متوفر أيضاً دجاج دو مجمد، لعمل أطيب المأكولات بدجاج عالي الجودة والمذاق، السعر للكرتون (10×1200كجم)قبل العرض كان 141.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 128.95 ريال سعودي، والكرتون (10×1300 كجم)، السعر قبل العرض كان 159.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 139.95 ريال سعودي.

بامية داري اكسترا مجمدة 400 جم، إشتري واحدة وأحصل على واحدة هدية مجانية، السعر (2 حبة) قبل العرض كان 19.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنظفات :