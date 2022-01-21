وزير خارجية أنجولا: متضامنون مع الإمارات بعد الهجوم الإرهابى الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكدت جمهورية أنجولا تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة فى أعقاب الهجوم الإرهابى لميليشيا الحوثى الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتية.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى اليوم الجمعة بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى وتيتى أنطونيو وزير خارجية أنجولا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام". وأكد أنطونيو -خلال الاتصال- تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها فى الإجراءات التى تقوم بها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. كما أعرب وزير خارجية أنجولا عن خالص تعازيه إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا هذه الهجوم الإرهابى وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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