أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف العاصمة صنعاء

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طيران العدوان يعاود قصف العاصمة صنعاء

عاود طيران العدوان السعودي قبل لحظات شن سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. طيران العدوان يعاود قصف العاصمة صنعاءعاود طيران العدوان السعودي قبل لحظات شن سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ3 غارات منطقة عطان وغارة منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارة منطقة الخربة في سعوان بمديرية بني حشيش، و5 غارات مطار صنعاء الدولي ومحطيه. وكان الطيران المعادي شن أمس، 4 غارات على جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر وغارتين على الكلية الحربية وغارتين على مبنى مجلس النواب، واستهدف بغارتين الحي الليبي بمديرية معين ما أدى إلى استشهاد وإصابة 25 مواطناً بينهم نساء وأطفال.

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