نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 داخل جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 داخل جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونستعرضها الان مع حضراتكم بالتزامن مع التأكيد من قبل المصادر الرسمية على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد فعلت موقعها الرسمي لأجل استخدامه على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهي السهولة الممكنة على شكل نستعرضه ونتابعها مع حضراتكم الان

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

يتزايد تساؤلات عدد كبير من الطلاب والطالبات من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها عبر بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية الذي استقبلت طلبات عدد كبير من الطلاب والطالبات من أجل اتمام التسجيل على الجامعات العراقية بعدما تم الإعلان مؤخراً على نتائج التعليم ماقبل الجامعي، على ان يتم الاعلان بشكل مؤخرا على تفعيل موقع الوزارة الرسمي لنشر نتائج القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية، على ان تتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية نبدأ الان فى استعراضها أمام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع التخصصات والأقسام التي جاءت أمام جميع الطلاب والطالبات، سواء قسم الطب او قسم الهندسة أو قسم العلوم أو باقي الاقسام الاخرى، لتأتي طريقة الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني تحديد المحافظة التابع لها الطالب

النقر على خانة عرض الدرجات لتكون على الفور امامكم النتائج معلنة بأبسط شكل واسهل صورة ممكنة، على ان تأكد وزارة التعليم العراقية على ان موعد بدء الطلاب الدراسة بالفصل الدراسي الجديد سيكون فى اليوم السابع والعشرون من شهر يناير المقبل على مستوى جميع الجامعات او المدارس العراقية على ان نتابع على مدار الساعة كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج