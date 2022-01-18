أخبار اليمن : المؤتمر يبارك عملية اعصار اليمن ضد الامارات ويدعو للوقوف خلف الجيش واللجان الشعبية

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دوت الخليج -

المؤتمر يبارك عملية اعصار اليمن ضد الامارات ويدعو للوقوف خلف الجيش واللجان الشعبية

يبارك المؤتمر الشعبي العام العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ( إعصار اليمن ) على عدد من المواقع في دولة الإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي تأتي ردا على تصعيد دول التحالف بقيادة السعودية و الإمارات وإمعانهم في العدوان والحصار على بلدنا وشعبنا والإصرار على إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية والتجارية وتدمير البنية التحتية المدنية للشعب اليمني وقتل الأطفال والنساء والابرياء دون وازع من ضمير وتضييق الخناق على دخول المشتقات النفطية والغذاء والدواء عبر ميناء الحديدة في محاولة يائسة لإذلال شعبنا اليمني ظنا منها بأن ذلك سيدفعه للإستسلام . المؤتمر يبارك عملية اعصار اليمن ضد الامارات ويدعو للوقوف خلف الجيش واللجان الشعبيةيبارك المؤتمر الشعبي العام العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ( إعصار اليمن ) على عدد من المواقع في دولة الإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي تأتي ردا على تصعيد دول التحالف بقيادة السعودية و الإمارات وإمعانهم في العدوان والحصار على بلدنا وشعبنا والإصرار على إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية والتجارية وتدمير البنية التحتية المدنية للشعب اليمني وقتل الأطفال والنساء والابرياء دون وازع من ضمير وتضييق الخناق على دخول المشتقات النفطية والغذاء والدواء عبر ميناء الحديدة في محاولة يائسة لإذلال شعبنا اليمني ظنا منها بأن ذلك سيدفعه للإستسلام . وفي الوقت الذي يرى فيه المؤتمر الشعبي العام بأن ذلك يعتبر حقا مشروعا للدفاع عن النفس ..فإنه يجدد الدعوة للمجتمع الدولي وأحرار العالم ومجلس الأمن بالضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار والجلوس على طاولة الحوار لتحقيق السلام ومعالجة آثار العدوان ، وترك اليمنيين يحلون مشاكلهم دون تدخل أو وصاية .

ويجدد المؤتمر الشعبي العام دعوته لكافة أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم قواعد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الديمقراطي الوطني وأنصار الله ومختلف القوى الوطنية الى مزيد من التلاحم وتقوية الجبهة الداخلية والإصطفاف خلف أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية حتى يتم تحقيق النصر أو السلام. تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة