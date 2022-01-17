أخبار اليمن : 5 صواريخ باليستية يمنية تقصف في العمق الإماراتي

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المؤتمر نت - 5 صواريخ باليستية يمنية تقصف في العمق الإماراتي
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دوت الخليج -
5 صواريخ باليستية يمنية تقصف في العمق الإماراتي
اكد متحدث القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ابطال القوات المسلحة اليمنية عملية اعصار اليمن ضد اهدافا إماراتية، وقال إن العملية تمت بعدد 5 صواريخ بالسيتية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، مؤكدا انها حققت اهدافها بنجاح.
مشيرا إلى ان العملية استهدفت مطاري دبي و أبوظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة.
وقال العميد يحيى سريع:"إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وهي تنفذُ اليومَ ما وعدتْ به تجددُ تحذيرَها لدولِ العدوانِ بأنّها ستتلقى المزيدَ من الضرباتِ الموجعةِ والمؤلمة".
وأضاف:" وتحذرُ القواتُ المسلحةُ الشركاتِ الأجنبيةَ والمواطنينَ والمقيمينَ في دولةِ العدوِّ الاماراتيِّ بأنّها لن تترددَ في توسيعِ بنكِ الأهدافِ ليشملَ مواقعَ ومنشآتٍ أكثرَ أهميةً خلالَ الفترةِ المقبلةِ وبأنّ عليهِم الابتعادَ عن المواقعِ والمنشآتِ الحيويةِ حفاظاً على سلامتِهم".
وقال :" اعتبار الإماراتِ دويلةً غيرَ آمنةٍ طالما استمرَّ تصعيدُها العدوانيُّ ضدَّ اليمن".
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