أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة الشيخ يحيى مجمّل

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ يحيى مجمّل
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ احمد يحيى محمد مجمل الزبيري، والشيخ/ سنان احمد يحيى محمد مجمل الزبيري، وكافة آل الزبيري، بمديرية عيال سريح محافظة عمران، وذلك في وفاة الشيخ/ يحيى محمد مجمل الزبيري، أحد مشائخ عيال سريح ومن أبرز القيادات المؤتمرية بمحافظة عمران، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعبّر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب.
مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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