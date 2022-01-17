نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الحلم مع مصطفي ألاغا MBC في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، تم تدشينها مع بداية السنة الجديدة ليعلن الإعلامي مصطفي ألاغا تلقي واستقبال طلبات الاشتراك عبر رابط المسابقة الرسمي أو عبر أرقام الاتصال والتي سوف نوفرها بالسطور التالية، وتتجاوز قيمة الجائزة للسنة الجديدة 3.5 مليون دولار أمريكي، واكد الإعلامي مصطفي ألاغا أن الجوائز هذه السنة ستكون متنوعة، ولا تتضمن جوائز نقدية فقط بل ستتضمن الذهب والفضة بالإضافة إلي جائزة منزل الأحلام، والآن عبر السطور التالية نتعرف اكثر عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يتم تقديم مسابقة الحلم علي كافة قنوات MBC والتي تمتلك حقوق ملكية البرنامج، وتتمتع المجموعة الكبيرة من القنوات من عدد مشتركين كثيف، وقد اشتهرت مجموعة قنوات MBC بهذه المسابقة الفريدة حيث تعد الأكثر شهرة في جميع دول العالم، وذلك لتمتعها بالمصداقية وثقة الجمهور بها، بالإضافة إلى كل ذلك يمكنك الاشتراك من خلال تطبيق البرنامج أو موقع الرسمي له، أو من خلال أرقام الهواتف الخاصة بكل دولة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحل

يبحث الكثيرين من الأشخاص حول العالم عن طرق الاشتراك وكيفية الحصول علي أرقام الهواتف الخاصة بالدول، حيث يمكنك الاشتراك من خلال اتباع التالي:

أولاً، من خلال الرابط الرسمي للمسابقة على جوجل.

ثانياً، الاشتراك من خلال رسائل تحتوى علي “حلم” أو ” Dream” أو “reve” ويتم ارسال اي من الكلمات الاتية علي رقم الدولة المخصص لبلدك، ومن اهم الارقام التي ذكرتها المسابقة التالي:

مصر يتم الاشتراك علي شبكة شبكة فودافون 95450، اتصالات 95450 وشبكة أورانج علي الرقم 95450.

أما من خلال دولة السعودية على الرقم 650444 عبر شبكة موبايلي، وشبكة زين.

وتم رصد شبكات الكويت لارسال الرسائل وكانت شبكة زين 96922، فيفا 50640، جي إس إم 4141.

وتلك الأرقام شبكة بتلكو 94000 وشبكة فيفا 98885 للاشتراك من البحرين.

ومن المغرب الاشتراك علي الرقم 9669.

أما العراق فيكون الاشتراك من Zain 2833120.

الأردن يمكنك إرسال الرسائل علي 98858 ، ومن شبكة زين 98858 70

الحلم 2022