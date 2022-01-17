“البوابة التعليمية”رابط تسجيل الدخول منصة منظرة 2022 للطلاب في سلطنة عمان عبر eportal moe gov om egov

أطلقت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان منصة إلكترونية يمكن من خلالها للطلاب الوصول إلى جميع دروسهم ودوراتهم الأكاديمية حيث تسعى وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان جاهدة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية الممكنة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بشكل عام فقد أعدته وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان حيث تم تصميم هذه المنصة الإلكترونية لتسهيل التعلم عن بعد من خلالها ، وتتضمن مجموعة متنوعة من الميزات والخدمات التي قد يستفيد منها الطلاب، مثل القدرة على إكمال المهام ومجموعة متنوعة من المهام الأخرى ونتيجة لذلك، أطلقت الوزارة منصة منظرة التعليمية على الإنترنت تتيح إتمام المعاملات التعليمية عبر الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة مكتب التعليم الرسمي بالوزارة.

رابط التسجيل في منصة منظرة التعليمية في عمان

في ظل الإقبال المتزايد على المنصات التعليمية تم أطلاق رابط منصة سلطنة عمان عن طريق الدخول إلى رابط المنصة بوابة سلطنة عمان التعليمية والذي سيكون متاحًا لجميع مستويات الدراسة في عمان والاستفادة من الخدمات التعليمية المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان للطلاب والأفراد لجعل العملية التعليمية أسهل للطلاب في جميع أنحاء السلطنة حيث ترغب وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان في مساعدة الناس على توفير الوقت والجهد من خلال التسجيل في المنصة، وبالتالي تحسين جودة التعليم وفقًا لاحتياجات الوزارة وأهدافها، والذي سيكون متاحًا للتواصل معك بالإضافة إلى قائمة بالتفاصيل المهمة.

خطوات التسجيل في منصة منظرة التعليمية 2022

يمكن التسجيل في منصة منظرة التعليمية في عمان لمساعدة الطلاب على تطبيق العملية التعليمية، وكذلك التسجيل والحصول على جميع المعلومات حول المنصة عن طريق الدخول إلى رابط المنصة لجميع الصفوف التعليمية بداية من الصف الأول وحتى الصف الرابع الابتدائي في عمان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.