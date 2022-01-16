نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة دعم الكهرباء في الاردن رابط التسجيل لدعم الكهرباء 2022 والتعرفة الجديدة kahraba.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم منصة دعم الكهرباء في الاردن، والتي زاد البحث عنها من قبل المواطنين والمواطنات في الأردن وأيضا من قبل سكان قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن في الأيام القليلة الماضية عن منصة دعم الكهرباء الجديدة في الأردن، والتي سيتاح فيها التسجيل في التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء المدعومة 2022، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التسجيل بكل سهولة، وما هي الفئات المشمولة والأسعار، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

دعم الكهرباء في الاردن 2022

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية عبر تغريدة رسمية عن اطلاق منصة دعم الكهرباء، والتي ستتمكن الفئات المشمولة في الدعم الجديد من التسجيل فيه بكل سهولة، وهذا للاستفادة من الأسعار المدعمة في التعرفة الكهربائية الجديدة.

كما وقد أرفقت مع تغريدتها منشور رسمي في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الطاقة الأردنية به كافة التفاصيل الخاصة بالدعم الجديد، والمنشور الرسمي به كافة التفاصيل بالتفصيل الممل، وسنتعرف معكم على كل ما يهمكم في البيان الرسمي، فتابعوا معنا.

الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء في الاردن

وسيستفيد من الدعم الجديد المعلن عنه في الأردن عدد من الفئات المستحقة، وهم كالآتي:

الأسر والعائلات الأردنية.

أصحاب جوازات السفر الأردنية المؤقتة المقيمين بالأردن.

أهالي قطاع غزة بفلسطين.

وستسفيد العديد من القطاعات من الدعم والتي منها القطاع الصناعي والزراعي والصحي والتجاري والسياحي أيضا.

وقد تعرفنا معكم على التفاصيل بخصوص ملكية العدادات في الدعم، والتي ذكرناها في المقال قرارات دعم الكهرباء 2022.

أسعار التعرفة في دعم الكهرباء

وقد تم الإعلان عن أن التعرفة الجديد سيتم العمل بها بدءا من شهر نيسان (أبريل) المقبل لهذا العام 2022، والتعرف الجديدة كالآتي، وهذا حسب ما جاء في المنشور الرسمي للوزارة.

هناك نوعين من الدعم، الأول دعم يحصل عليها المستفيد مباشرة إذا كان من المستحقين للدعم، وهذا كالآتي:

يخصم من الفاتورة 2.5 دينار إذا كان الاستهلاك يتراوح بين 51 إلى 200 كيلو واط شهريا.

يتم خصم 2 دينار اذا كان الاستهلاك من 201 إلى 600 كيلو واط شهريا.

والنوع الآخر من الدعم يعتمد على الاستهلاك الخاص بالمستفيد وهذا حسب شرائح التعرفة الجديدة، أسعارها كالآتي:

50 فلس لكل كيلو واط ساعة، وهذا للاستهلاك الذي يتراوح من 1 إلى 300 كيلو واط شهريا.

100 فلس لكل واط ساعة، وهذا للاستهلاك من 301 إلى 600 كيلو واط شهريا.

200 فلس لأكثر من 600 كيلو واط ساعة شهريا.

منصة دعم الكهرباء في الاردن

وقد اطلقت الوزارة الموقع الخاص بالتسجيل بها والذي سيمكن الراغبين في التسجيل من التسجيل في الدعم إلكترونيا، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

رابط التسجيل لدعم الكهرباء