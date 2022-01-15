نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم نايل سات مجانا وترددها عبر الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا والأقمار الأخرى ، هو ما يهم الكثير من جماهير كرة القدم في كل مكان وخاصة الجماهير المصرية والعربية ، حيث يزداد البحث من حين لآخر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو نايل سات مجانا في كأس أمم إفريقيا 2022 ، ولعل من يبحث ويريد الوصول إلى القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة مصر ونيجيريا مجانا هم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة التي تمتلك حقوق نقل وإذاعة مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية ولكن بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا والأقمار في كاس أمم إفريقيا 2022 ، هو م يهتم الكثير عنه وما يشغل بال الكثير من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية في كل مكان كما ذكرنا، وفي تلك المواجهة سوف يستأنف المنتخب المصري مبارياته في البطولة الإفريقية ضد منتخب غينيا العنيد.

وكانت قرعة كاس أمم إفريقيا قد أوضعت المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة برفقة كلا من منتخب غينيا بيساو والسودان والمنتخب النيجيري والتي قد وصفها البعض بالمجموعة الأصعب في مجموعات كاس الأمم الإفريقية حتى الآن، وسنتعرف معكم على العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو مجانا على نايل سات أدناه.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو نايل سات مجانا

محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بأرجاء الوطن العربي والشرق الأوسط، هناك الكثير من التوقعات والكثير من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية والتي تفيد أن تكون قناة أون تايم سبورت ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا، هذا بخلاف القنوات المجانية الأخرى التي ستذيع مباراة مصر وغينيا بيساو مجانا وجميع مباريات كاس الأمم الإفريقية.

وستنطلق مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يناير 2022 ، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وحسب توقيت الأردن، بينما ستقام مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو مجانا على نايل سات

والآن مع التعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو مجانا على نايل سات، فهناك العديد من القنوات المجانية التي اعتزمت أن تنقل جميع مباريات كاس أمم إفريقيا مجانا على نايل سات والأقمار الأخرى، والتي تتمثل في التالي:

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات مجانا



تردد التالي: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو مجانا على النايل سات والناقلة لمباريات أمم إفريقيا

تردد التالي: 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا على نايل سات مجانا والأقمار الأخرى



نستعرض عليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على ةنايل سات مجانا والتي تتمثل في التالي:

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت إكسترا- bein sport extra

القمر: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت إكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

وكما ذكرنا فقد أكدت العديد من المواقع الإلكترونية التي تختص بأخبار الرياضة وبالتحديد الأخبار الرياضية بخصوص مباريات كاس أمم إفريقيا وخصوصاً القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات مجانا ، فقد تم التأكيد أن قناة أون تايم سبورت ستكون ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباراة مصر وغينيا بيساو في كاس أمم إفريقيا. ويمكنكم إضافة القناة عبر الجهاز الخاص بكم من خلال بيانات التردد التالي:

التردد 11449

معدل الترميز 27500

تردد القناة على الأرضي يمكن بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضى UHF 32. هذا وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد فيما يخص القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا، فمن المتوقع أن يتم الكشف ونشر المزيد من الأخبار والتفاصيل عن مباراة مصر وغينيا بيساو القنوات الناقلة مجانا.

هل قناة بي ان سبورت المفتوحة تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم مجانا

وكشفت بعض المصادر الرياضية أن هناك المزيد من القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على نايل سات عربسات مجانا في كاس أمم إفريقيا ، هذا بخلاف أنه تم الكشف عن قناة أخرى ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم إفريقيا على عرب سات مجانا قناة المغربية الرياضية وإليكم التردد الخاص بها كالتالي: تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على عرب سات 26 درجة شرقاً: التردد 12683- الاستقطاب: عمودي – معدل ترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

وتتوالى عمليات البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم مجانا على نايل سات في كاس أمم إفريقيا 2022، وبناء عليه قد تداولت بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية أن قناة بي ان سبورت المفتوحة ستذيع مباراة مصر غينيا بيساو اليوم مجانا على نايل سات، ولكن حتى اللحظة لم يتم التأكد من ذلك حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي أو تعلم شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية نيتها نقل المباراة عبر قناتها المفتوحة، وإلى حين التأكد من ذلك سنوافيكم بكل ما هو جديد.

قنوات مصر وغينيا بيساو المفتوحة

نود أن نذكركم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم في كل مكان، أن تلك القنوات المجانية الموضحة بعاليه ستكون هي نفسها القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ويلتقي المنتخب المصري نظيرة منتخب غينيا بيساو اليوم السبت 15-1-2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، ويسعى المنتخب المصري في مواجهة الليلة إلى تحقيق الفوز من أجل تعويض الخسارة الأولى له في مباراة نيجيريا.