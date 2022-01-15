نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تشفير .. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت 15-1-2022 مجاناً في كأس الأمم الإفريقية وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية واحدة من الأمور الأكثر بحثاً بين الكثير من الجماهير المصرية في كل مكان، حيث تترقب الجماهير العربية لقاء المنتخب المصري أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية، وهي المباراة الهامة بشكل كبير بالنسبة للفراعنة بعد الخسارة خلال الجولة الأولي أمام نيجيريا بهدف دون رد في مباراة لم يقدم خلالها المنتخب المصري المستوي المطلوب ليتذيل الفريق ترتيب المجموعة الرابعة بدون نقاط، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة مصر اليوم ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية وموعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم

يبحث الكثير من عشاق الفراعنة عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم بدون تشفير في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من مجموعات كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك، فقد بدأ الجميع في البحث عن بدائل لمشاهدة مباريات مصر في أمم إفريقيا بدون أشتراك، وقد أعلنت عدد من القنوات المجانية عن نقل بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وسوف نوفر لجميع متابعينا تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2022، بما في ذلك مباريات الفرق العربية المشاركة في البطولة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

من المقرر أن يكون توقيت مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت الموافق 15 يناير 2022 في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب “رومدي ادجيا” بمدية جاروا الكاميرونية وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وسيتم نقل اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس الأولي من اهم القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو على النايل سات بتعليق علي محمد علي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو مجاناً

نتعرف الآن على جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم بدون تشفير في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية عبر جميع الأقمار الصناعية من اجل ضمان متابعة لقاء الفراعنة اليوم أمام منتخب غينيا بيساو، حيث يمكن للجميع ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم عبر الترددات التالي:

Wayking TV

TurkmenÄlem / MonacoSat 52°E

10804H 27500 – FTA

TurkmenÄlem / MonacoSat 52°E 10804H 27500 – FTA Mono TV

TurkmenÄlem / MonacoSat 52°E

10887V 27500 – FTA

TurkmenÄlem / MonacoSat 52°E 10887V 27500 – FTA ESPN (Syndication 902)

Telstar15°W -12609 H 7552 -Biss

Telstar15°W -12609 H 7552 -Biss TM 2 (ORTM 2)

-Intelsat 31.5°W-12339 V 8573 -FTA

-Intelsat 31.5°W-12320 V 2060 -Biss

-Intelsat 31.5°W-12339 V 8573 -FTA -Intelsat 31.5°W-12320 V 2060 -Biss ORTM

-Eutelsat 9°E -12034 V 27500 -FTA

-Intelsat 31.5°W-12339 V 8573 -FTA

-Intelsat 31.5°W-12320 V 2060 -Biss

-Eutelsat 9°E -12034 V 27500 -FTA -Intelsat 31.5°W-12339 V 8573 -FTA -Intelsat 31.5°W-12320 V 2060 -Biss RTI1 (Côte d’Ivoire)

-Eutelsat 9°E-11900 H 27500 -FTA

-Badr 26°E-11996 H 27500 -FTA

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم على النايل سات

يبحث بعض من جماهير كرة القدم عن القنوات المفتوحة التي ستذيع مانش مصر وغينيا بيساو اليوم على النايل سات في كأس الأمم الإفريقية، ولم تعلن أي من القنوات المفتوحة رسمياً عن نقل أي من مباريات كأس أمم إفريقيا عبر شاشتها، إلا أن البعض يتحدث عن نقل مباريات البطولة عبر تردد قناة النيأ الليبية على النايل سات، ونرفق لكم تردد قناة النبأ المحتمل نقلها لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم على النايل سات، وهي: تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.