نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى سدرة للطب في دولة قطر يٌفعلْ رابط حجز موعد مسبق لفحص PCR تفاعل البوليميراز المتسلسل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث مستشفى سدرة، يمكنكم الان حجز اختبارات فحص كورونا (تفاعل البوليميراز المتسلسل) PCR ضمن ما أعلنته بشكل حديث هذه المستشفى إلى المرضى بأنه لا يقبل زيارة بدون حجز مسبق وليس بالحضور الشخصي بل حصراً على الأنترنت.

سدرة الطبي بصفته مركزا طبيا مجهزاً بأحدث وسائل ومعدات الطب والصحة لخدمة مراجعيه على قدرِ من المسؤولية والجودة متبنيا تقديم الرعاية إلى المرضي والزوار بأفضل الإمكانيات في العيادات والمختبرات ضمن مستشفى متكامل يرتقي في خدماته التشخيصية والعلاجية كما يقوم باختبارات فحص فيروس COVID-19 ليرسم أهميته كأحد المستشفيات في دولة قطر.

بالنسبة إلى اختبارات pcr فهي ثلاثة خيارات يمكن للراغب بها إجراءها وهي:

160 ريال- تظهر النتيجة خلال 18-24 ساعة

300 ريال-قد تستغرق النتائج 18 ساعة نظراً للوضع الصحي.

660 ريال- قد تستغرق النتائج 4 ساعة

كيف تحجز موعد اختبار فحص pcr في مستشفى سدرة للطب في دولة قطر

إذا أردت فعلاً عمل فحص كورونا وهو المعروف بـ PCR

فيجب الدخول على الموقع الإلكتروني لمستشفى سدرة الطبي وذلك لتقديم طلب حجز موعد في إطار تعبئة حقول البيانات في الاستمارة.

رابط استمارة حجز موعد فحص كورونا

احرص ان تدخل معلوماتك مثل وثيقة الهوية وتاريخ الميلاد واسم المريض والجنس ورقم جواز السفر وإرفاق نسخة عن البطاقة الشخصية أو نسخة جواز السفر، وكذلك إضافة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

أختر الاختيار الذي تريد إجراءه وذلك من خلال التأشير عليه بعلامة صح في المربع الخاص به.

يمكنك إضافة مريض آخر وتعبئة بياناته في استمارة منفصلة

أنت الآن مطالب بحفظ معلومات المريض التي سجلتها مسبقاً.

بعد ذلك يجب الضغط على التالي لاستكمال خطوات الحجز وفق التعليمات التي ترد.

يمكن سدرة للطب مراسلته هاتفيا بالاتصال على 40033333 لأي استفسارات حول اختبارات فحص كورونا.

ويعد مركز سدرة للطب جزءا من منهجية متطورة في التجارب والأبحاث على نطاق واسع، والتي أثبتت سدرة جدارتها في الاكتشاف العلمي وأساليب الطب الحديثة بالتعاون مع أكبر المؤسسات ذات الصلة بالمجال الصحي في العالم.