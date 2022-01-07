يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد نتائج مزاين الإبل 1443 في مهرجان الملك عبد العزيز لأنه يعد من المهرجانات الشهيرة التي يقوم نادي الابل السعودي بتنظيمها، فهي تحتوي على الكثير من الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى إحياء التراث الخليجي والسعوديين، يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز هو مهرجان ترفيهي ثقافي رياضي، يتم إقامته في المملكة العربية السعودية للأشخاص الذين يعشقون الإبل، حيث أنه يعرفهم بكل تراثها.

مهرجان مزاين الإبل للملك عبد العزيز

يوفر مهرجان الابل الوجهات السياحية والثقافية والاقتصادية والترفيهية التي ترتبط بالإبل، حيث أن الإمام مشعل بن عبد العزيز هو أول من أطلقه في عام 1420هـ، وقد صدر القرار الذي يوافق عليه من رئاسة مجلس الوزراء، ولكن من خلال بعض القواعد، وتتم إقامته بإشراف الاتحاد السعودي للهجن.

نتائج مزاين الإبل 1443 في مهرجان الملك عبد العزيز

تم الإعلان عن نتائج مزاين الابل لعام 1443ه،يوم 2 جمادى الثاني، الموافق 5 يناير 2022، وكانت النتائج كما يلي: