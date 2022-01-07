موعد مباراة المغرب وغانا كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

مباراة المغرب وغانا كأس أمم إفريقيا 2021، ينتظر جماهير وعشاق كرة القدم الإفريقية واحدة من المباريات الكبرى داخل القارة السمراء حين يلعب منتخبا المغرب وغانا مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري، وذلك في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستقام بالكاميرون في الفترة مابين التاسع من يناير 2022، وحتى يوم السادس من فبراير من العام ذاته.

وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 قد أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بجانب منتخبات: غانا، والجابون، وجزر القمر، وبحسب نظام البطولة فإنه سيتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الستة عشر بشكل مباشر، بالإضافة إلى أول أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث من كل مجموعة.

ويسعى المنتخب المغربي والملقب بأسود أطلس لتحقيق الفوز في هذه المباراة، والذهاب بعيداً للبطولة، ومن ثم تحقيق اللقب الإفريقي، حيث يأتي منتخب المغرب هذه المرة البطولة الإفريقية، وعينه على اللقب خصوصاً في ظل تواجد العديد من النجوم ضمن كتيبة المنتخب المغربي لهذه البطولة.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الغاني قد استعد لهذه البطولة بإقامة معسكراً للاعبيه الدوليين في قطر قبل الذهاب إلى الكاميرون، حيث خاض منتخب غانا مباراة ودية جمعت بينه وبين المنتخب الجزائري خلال فترة المعسكر الإعدادي لمنتخب النجوم السمراء، وتلقى منتخب غانا الخسارة من المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة المغرب وغانا

وقد تم تحديد مباراة المغرب وغانا في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 مساء يوم الاثنين، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات bein SPORTS بنقل أحداث مباراة المغرب وغانا على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة bein MAX1 على أن يكون التعليق على أحداث المباراة باللغة العربية بصوت المعلق جواد بده.