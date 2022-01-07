شروط وطريقة تسجيل في سند محمد بن سلمان للحصول على الدعم المالي 20 ألف

تسجيل في سند محمد بن سلمان 1443 للحصول على الدعم المالي الذي مازال يبحث عنه الكثيرون في المملكة العربية السعودية، حيث تعد سند من هذه المبادرات تحقق الاستقرار الأسري للغير قادرين علي الزواج من عامة الشعب السعودي ويتم الحصول علي الدعم المالي لتحمل تكاليف الزواج الحديث وتحقيق المعيشة والحياة الكريمة ويتم التعرف علي شروط الحصول علي الدعم المالي للزواج.

لا يقل عمر الزوج عن ٢١سنه.

يجب أن لا يزيد عن ٤٠ سنة.

لا يقل عمر الزوجة عن ١٨ سنة.

يجب ألا يزيد المهر المقدم للزوجة عن ٥٠ ألف ريال سعودي.

أن المتقدم يجب الحصول علي درجة لا تقل عن ٦٠℅ بدورة الوعي المالي الخاص بالمبادرة.

المقدم والمتقدمة في ذلك المبادرة يجب أن يتمتعوا بالجنسية السعودية.

يشترط علي المتقدمين أن يكونوا حاصلين علي مؤهل تعليمي علي الأفل درجة شهادة الثانوية العامة.

شرط الحصول علي الدعم أن تكون ذلك أول مرة للزواج للمتقدم.

أن تكون ذلك أول مرة للزواج للمتقدم. لا يزيد دخل أو راتب الزوج عن ٤٠٠٠ ريال سعودي.

في حالة تقديم الطلب مقدمة لا يمر علي عقد الزواج اكثر من عام واحد فقط.

يمكنكم التسجيل في مبادرة الدعم سند والذي يعد من بين المبادرات المميزة مثلها مثل المساعدات المقطوعة أو مبادرات منح الأراضي المجانية أو المبادرات الخاصة بالدعم السكني، لذا يمكنكم الاستفادة من دعم سند عن طريق اتباع التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمبادرة (سند) محمد بن سلمان.

محمد بن سلمان. الضغط علي أيقونة سند الزواج.

القيام بقراءة الصفات أو الشروط الخاصة لسند محمد بن سلمان التأكد من مطابقة الشروط.

التأكد من مطابقة الشروط. التسجيل أو التقديم في دورة التوعية واجتياز درجة ٦٠℅.

إدخال جميع المعلومات والبيانات الخاصة لمن ينطبق علية الشروط لطلب الحصول علي الدعم المالي مع المراجعة والتأكد من صحة المعلومات قبل الموافقة علي الصحة وإرسالها.

تشجيع الشباب علي الزواج الغير قادرين علي تحمل تكاليف الزواج.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال نشر السعادة والروح الطيبة من قبل الأمير محمد بن سلمان حفظة الله ورعاة.

تهدف المبادرة إلي تحقيق الاستقرار الأسري منذ بداية نشأتها.

المبلغ الذي تقدمة منصة الأمير محمد بن سلمان.

تقديم الدغم بمبلغ مالي يقدر بحوالي ٢٠٠٠٠ ألف ريال سعودي لكل من ينطبق علية

الشروط والمبلغ لا يسترد من اجل توفير سبل الزواج للشباب المقبولين للزواج .

بعد الانتهاء من دورة الوعي لدعم المقبولين علي الزواج يمكن للمسجلين الاستعلام عن نتائج الطلبات كما يلي:

الدخول علي الموقع الرئيسي لمبادرة سند.

النقر علي أيقونة سند للزواج.

اختر تقديم الطلب.

اكتب رقم الهوية والرقم السرى الخاص بك.

يتم بعدها معرفة حالتك أو النتيجة الخاصة بطلبك المقدم.

شروط الحصول على الدعم المالي للزواج 1443 من سند محمد بن سلمان في السعودية.