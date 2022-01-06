نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام عمل رسمي يوم الجمعة بالإمارات وتوحيد توقيت إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في التاريخ 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام عمل رسمي يوم الجمعة بالإمارات، حيث أنه بعد مستجدات نظام العمل المستحدث الذي تم بدولة الإمارات، تم إصدار قرار عمل جديد ب

على أن يكون يوم الجمعة من أيام العمل في الإسبوع، وبناءاً على ذلك سيتم توحيد وقت خطبة يوم الجمعة في المساجد.

دوام رسمي يوم الجمعة بالإمارات 2022

سيعتبر يوم الجمعة دوام رسمي للعمل بداية من غداً بدولة الإمارات الموافق 7 من شهر يناير لعام 2022، وتعتبر هي أول يوم جمعة بالعام الجديد الميلادي، حيث أنه تم استثناء ولاية الشارقة من قرار العمل الجديد في هذا اليوم.

وبقرار بداية شغل ودوام يوم الجمعة سيقوم موظفي القطاعات الحكومية والخاصة والحكومة المحلية بممارسة عملهم غداً الجمعة كما تقرر.

ويشهد هذا اليوم أنه أول يوم دوام رسمي يتقرر يوم الجمعه على مستوى البلاد.

دولة الإمارات والدوام الرسمي للعمل لمدة 4 ساعات ونصف يوم الجمعة 2022

كما تضمن القرار الجديد بنظام العمل يوم الجمعة بالإمارات أن يكون العمل مدته أربع ساعات ونصف، حيث أنه يكون بداية هذا العمل لذلك اليوم من الساعه السابعة والنصف صباح الجمعة، وينتهي العمل في تمام الساعة الثانية عشر 12 في الظهر خلال هذا العام.

ومن القرارات الجديدة التي تمت في بداية هذا العام أن يبدأ الدوام للعمل الإسبوعي من يوم الإثنين، وبذلك يكون العطلة الرسمية الاسبوعية يومي السبت والأحد، ومع بداية سنة 2022 أصبحت الجمعة دوام رسمي.

وبذلك يكون أيام العمل بالإمارات ماعدا الشارقة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة كنصف يوم عمل، وولاية الشارقة يعتبر يوم الجمعة والسبت والاحد عطلة لها.

موعد صلاة الجمعة بالإمارات بعد القرار الجديد وتوحيد وقت الخطبة بعد الدوام الرسمي للعمل

بعد أن تم صدور قرار جديد للعمل بالإمارات على أن تصبح الجمعة دوام يوم عمل شرعت المساجد أن تكون صلاة الجمعة في تمام الساعة الواحدة والربع 1:15 في هذا العام، وبذلك يكون قد تم توحيد وقت صلاة الجمعة بالإمارات.

وبعد تطبيق قرار دوام يوم الجمعة كعمل تم تطبيق المرونة في هذا العمل بحيث أنه يمكن للموظفين أن يؤدون ساعات عملهم عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية.