الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على سكان أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الشتاء القارس يفاقم الظروف القاسية التى يواجهها بالفعل العديد من الأفغان، حيث أثر تساقط الثلوج والأمطار خلال الساعات الـ 24 الماضية، على عدد من المناطق فى أفغانستان، وعطلت الثلوج الرحلات الجوية من مطار كابول وإليه، ومن المتوقع سقوط مزيد من الثلوج وانخفاض درجات الحرارة فى الأيام المقبلة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، أنه مع شدة التغيرات المناخية فى أفغانستان، يسابق الشركاء فى المجال الإنسانى الزمن لتقديم المساعدات والإمدادات، بما يتماشى مع الالتزام بتوسيع نطاق العمليات، وقال: "خلال شهر ديسمبر الماضى، وصل شركاؤنا فى المجال الإنسانى إلى سبعة ملايين شخص بإمدادات الإغاثة الغذائية فى جميع أنحاء أفغانستان".

ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إلى أنه يجرى دعم الاستعدادات لفصل الشتاء، بما فى ذلك تقديم المساعدات النقدية وغير الغذائية فى أجزاء مختلفة من البلد، وقدم المانحون 1.5 مليار دولار للنداء الإنسانى لأفغانستان فى عام 2021، وهذا يشمل 776 مليون دولار من الـ 606 ملايين دولار المطلوبة للنداء العاجل الذى أطلقه الأمين العام فى سبتمبر، و730 مليون دولار من الـ 869 مليون دولار المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية.