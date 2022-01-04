يبحث الكثيرين عن خطوات استعلام عن أهلية ريف .. استعلام دعم ريف برقم الهوية الوطنية. للحصول على دعم القطاع الريفي ريف، حيث يعد برنامج ريف أحد البرامج التنموية التي أطلقتها وزارة الزراعة السعودية لتنمية القطاع الريفي، ورفع مستوى معيشة العاملين فيه، حيث يدعم البرنامج صغار المزارعين وربات البيوت المستحقين للدعم بنسبة 10% من قيمة رأس المال المُسجل بحيث لا يتجاوز 54 ألف ريال في العام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الاستيفاء بكل المعايير الصحية والفنية التي حددها البرنامج.

أن يكون المتقدم ممتهن لأحد المهن الزراعية .

استخراج وثيقة العمل الحر.

ألا يكون عاملًا بالقطاع العام أو الخاص.

ألا يقل العمر عن 21 عام ولا يتجاوز الدخل الشهري 9000 ريال

تقديم ما يثبت مزاولة المهنة.

امتلاك حساب بنكي نشط

التسجيل في منصة ريف.

إرفاق المستندات المطلوبة.

شروط التسجيل في دعم ريفطريقة التسجيل في ريف

للتسجيل في موقع ريف اتبع الخطوات الآتية:

الدخول لبوابة ريف

حدد النشاط الذي تريد الحصول على الدعم فيه ثم سجل البيانات بدقة وأدخل البيانات المطلوبة.

قدم دراسة الجدوى لمشروعك ثم أرفق المستندات المطلوبة بما في ذلك الهوية الوطنية لك

ثم قدم الطلب وانتظر حتى يتم قبوله.

بعد ذلك تصدر لك مبالغ الدعم بشكل شهري.

موعد صدور نتائج أهلية ريف

يتم صدور أهلية دعم ريف في صدر كل شهر ميلادي . وهو برنامج يهدف لتعزيز العاملين بالقطاع الريفي بنسبة 10% من قيمة رأس المال.

الدخول لبوابة ريف

تسجيل الدخول ثم النقر على الخدمات الإلكترونية .

اختر الاستعلام عن دعم ريف وأدخل رقم الهوية الوطنية لتظهر بيانات الأهلية أمامك.

استعلام عن أهلية ريفخطوات تقديم اعتراض على أهلية ريف

يمكن تقديم اعتراض على أهلية ريف بالخطوات الآتية إذا ظهرت لك جملة غير مستحق الدعم: