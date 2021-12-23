الجزائر : انتخابات التجديد النصفى للغرفة الثانية من البرلمان فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وقع، اليوم، على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للتجديد النصفى لأعضاء مجلس الأمة، وفقا للمادتين 121 و122 من الدستور الجزائرى.

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