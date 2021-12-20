سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين 2021/12/20 أنهيار تاريخي لليرة والتضخم يرتفع مجدداً

تسارع كبير في هبوط الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، أصبح السؤال عن سعر الليرة التركية مقابل الدولار ألأمريكي، هو أهم موضوعات البحث لدى المواطن التركي داخل تركيا والعاملون في مختلف دول العالم، فكل يوم هناك تغير في سعر صرف الليرة مقابل معظم العملات الأجنبية وليس الدولار فقط، تعمل الآن كافة المؤسسات الاقتصادية التركية على وقف الانهيار في سعر الليرة، البنك المركزي التركي كان قد اتخذ قرار بخفض الفائدة، وكان لهذا القرار أثره في خفض العملة التركية التي تجاوزت 17 ليرة مقابل الدولار الواحد، ويعمل البنك محاولات كبيرة لوقف التراجع بضخ كميات كبيرة من العملة الأجنبية في الأسواق، ولكن كافة محاولاته بائت بالفشل حتى الآن وفيما يلي السعر اليوم.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم

تراجعت العملة التركية اليوم الاثنين 2021/12/20 إلي أرقام غير مسبوقة في تاريخ العملة التركية، حيث وصل سعر صرف الدولار 17.5 ليرة بنسبة هبوط تجاوزت 24%، خلال شهر ديسمبر الجاري فقط، وتبدو وصول الدولار ل18 ليرة وشيك خلال الأيام القليلة القادمة، ليلجأ المواطن التركي إلي بيع العملة المحلية وشراء المعدن الأصفر الذي أرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، نظراً للأقبال الكبير من المواطنين لتحويل أموالهم إلي سبائك ذهبية خوفاً من مزيد من الهبوط.

الدولار الأمريكي 17.5146 اليورو 19.640 الريال السعودي 4.652 الجنيه الاسترليني 23.026 الجنيه المصري 1.112 أسباب تراجع الليرة التركية من أهم أسباب تراجع الليرة التركية تدخل الرئيس رجب طيب أرد وغان في سياسات البنك المركزي التركي.

فقدان الثقة في السياسات المالية من قل المستثمرين الأتراك والأجانب والمواطن التركي العادي.

خفض سعر الفائدة أكثر من مرة يعمل على أرتفاع التضخم في البلاد بهدف أرتفاع الصادرات التركية للخارج وهو غير صحيح نظراً لاستيراد تركيا معظم المواد الخام من الخارج بالعملة الصعبة.

قلة الموارد الأجنبية للدولة التركية في عدة قطاعات نتيجة سياسة الرئيس التركي مع العديد من الدول خاصة في مجال السياحة الذي كان مود أساسي للعملة الأجنبية وتعد الدول العربية التي قاطعت السفر إلي تركيا أحدى أسباب قلة دخل السياحة في الفترة الأخيرة. أسباب تراجع الليرة التركية

الليرة التركية أمام العملات الأجنبية