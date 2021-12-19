خطر غير متوقع عند تناول البرتقال
البرتقال هو نوع من الفاكهة الحمضية منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية، كجزء من نظام غذائي صحي ومتنوع، يساهم البرتقال في الحصول على بشرة قوية وواضحة ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر إصابة الشخص بالعديد من الحالات.
غير أن خبيرة التغذية يوليا بولوفينسكايا كشفت عن خطر في تناول البرتقال يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان.
وأكدت أن هذه الحمضيات من المواد المسببة للحساسية القوية. وفقًا لها، لا ينبغي استهلاكها بكميات كبيرة، لأن هذا يمكن أن يسبب الحساسية أو صدمة الحساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر عند تناول البرتقال في حالة وجود أمراض الجهاز الهضمي. كما أن ارتفاع حموضة البرتقال يمكن أن يضر بمينا الأسنان.
ومع ذلك، فإن البرتقال غني بالمغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة، بما في ذلك المدخول اليومي من فيتامين سي والفلافونويد. وهو ينظم نمو الجسم وله تأثير مضاد للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الفاكهة على خفض ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : خطر غير متوقع عند تناول البرتقال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.