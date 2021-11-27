رئيس الحكومة الجزائرية: الانتخابات المحلية هى آخر لبنة فى بناء المؤسسات

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الرحمن، عقب الإدلاء بصوته اليوم السبت، أن هذه الانتخابات تعد مكسبا للجزائريين، والتى ستفرز اختيار الأشخاص المناسبين ممن يديرون حياتهم اليومية.

فى السياق ذاته، أدلى رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى) صالح قوجيل بصوته فى الانتخابات المحلية، موضحا أن بلاده بلغت المحطة الرابعة من بناء "الجزائر الجديدة"، منذ انتخاب رئيس الجمهورية، ثم دستور الجزائر الجديدة، تلتها الانتخابات التشريعية وصولا حاليا إلى انتخابات الجماعات المحلية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وبدوره، ثمن وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، عقب إدلائه بصوته، على أهمية المشاركة الشعبية فى هذا الاستحقاق الانتخابى، معربا عن أمله فى أن تكون نسبة المشاركة كبيرة فى هذه الانتخابات التى تعزز اللامركزية.

وانطلقت عملية التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية، صباح اليوم السبت لتجديد المجالس الشعبية والولائية والبلدية.