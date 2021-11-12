وصفات سحرية لحل مشكلة الشعر الهايش والتألف، حيث أن مسألة الشعر الهايش تسبب قلق لكثير من النساء، خصوصا عند الخروج ومع التعرض للهواء لذلك اخترنا لكي وصفات للشعر الهايش والتألف، حيث أن هذه الوصفات طبيعية وذات فاعلية كبيرة، حتي لا تتطلب العناية بالشعر الهايش والتألف الكثير من الجهد أو الوقت، وعند اتباع النصائح التالية ستحصلين علي شعر غير هايش وتألف.

وصفات سحرية لحل مشكلة الشعر الهايش والتألف

طريقة العناية بالشعر الهايش والتألف:-

أهتمي بشعرك كل يوم.

والاهتمام بالشعر يكون عن طريق خطوات سهلة الخطوة الأولي لتحصلي علي شعر خالي من التهيشات هي أن تهتمي بالشكل الصحي لذلك يجب التخلص من أي تسريحة شعر أتركي شعر بدون عمل تسريحه، ثم قومي بفك التشابك شعرك لتأكد من عدم وجود أي تشابك قبل غسيل الشعر، حتي لا يتكسر عند تمشيطه وهو مبلل، وفي حالة أن كان الشعر متشابكا بشكل كبير، لا تسطعيني القيام بتمشيطه بالفرشاة، فلا بأس نقوم بدهن القليل من زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو علي خصل الشعر، ثم نقوم بتمشيطها وتركها قليلا حتي تشرب الشعر الدهان ونقومي بغسلة بعدها.

والاهتمام بالشعر يكون عن طريق خطوات سهلة الخطوة الأولي لتحصلي علي شعر خالي من التهيشات هي أن تهتمي بالشكل الصحي لذلك يجب التخلص من أي تسريحة شعر أتركي شعر بدون عمل تسريحه، ثم قومي بفك التشابك شعرك لتأكد من عدم وجود أي تشابك قبل غسيل الشعر، حتي لا يتكسر عند تمشيطه وهو مبلل، وفي حالة أن كان الشعر متشابكا بشكل كبير، لا تسطعيني القيام بتمشيطه بالفرشاة، فلا بأس نقوم بدهن القليل من زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو علي خصل الشعر، ثم نقوم بتمشيطها وتركها قليلا حتي تشرب الشعر الدهان ونقومي بغسلة بعدها. لا تغفلي عن مسكات الشعر الطبيعية:-

ماسكات الشعر علي مرطبات عميقة وممتازة، وهي أفضل صديق لشعرك الهايش. اختاري يومين من الأسبوع، وضعي فيها ماسك الشعر على شعرك لمدة 20-30 دقيقة ثم اشطفيه جيداً، وستلاحظين أن شعرك الهايش أصبح أكثر قوة وتغذية ورطوبة.

استخدمي المنتجات المتخصصة لتصفيف الشعر:-

عندما تقومين بتصفيف شعرك الهايش تأكدي من استخدام كريم تصفيف أو جل أو حتى بخاخ حماية في حال كنتِ ترغبين باستخدام مملس الشعر، وهكذا ستحمين شعرك من العوامل الخارجية ومن أشعة الشمس ومن أي عامل حرارة ضار.

اختاري المنتجات الطبيعية لشعرك

نتأكد عن اختيار المنتجات المغذية للغاية التي لن تجفف شعرك مثل أختيار الشامبو يكون عضوي خالي من البارابين والأصباغ والكبريتات وخصص لشعر الجاف والتألف وبسلم لشعر مع زبدة الشيا تجعل خصل شعر ناعمة.

وصفات الشعر الهايش لترطيبه وتنعيمه

صنع ماسكات الشعر هو أمر سهل للغاية، إذا لم تكوني قد جربتِ ماسكات الشعر الطبيعية من قبل، فقد ترغبين في تجربة بعض الوصفات والمكونات المختلفة حتى تجدي أنسبها لشعرك، قومي بتجربة واحدة من هذه الوصفات الأساسية، ويمكنك زيادة كمية المكونات حسب طول شعرك.

ماسك العسل وزيت جوز الهند للشعر الهايش المكونات:-

1 ملعقة كبيرة عسل خام

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام:

سخني العسل وزيت جوز الهند معاً في قدر. قلبي حتى تمتزج.

اتركي المزيج ليبرد ثم ضعيه على شعرك.

اتركيه لمدة 40 دقيقة ثم اشطفيه بالشامبو كالمعتاد.

ماسك الأفوكادو وجل الصبار للشعر الهايش.

المكونات:-

1 حبة أفوكادو ناضجة.

2 ملعقة كبيرة جل الصبار.

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:-

امزجي المكونات الثلاثة معاً، ثم ضعيها على الشعر الرطب أو الجاف من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك بياض البيض وزيت جوز الهند للشعر الهايش

المكونات:-

2 بياض بيض.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:-

اخفق بياض البيض والزيت معاً حتى تمتزج سوياً.

ضعيه من الجذور حتى الأطراف على الشعر المبلل واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفيه بالشامبو والماء البارد. هذا مهم بشكل خاص للماسكا التي تحتوي على البيض، حيث يمكن أن يتسبب الماء الساخن في طهي البيض على الشعر.

ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر الهايش

المكونات:-

1 حبة حبة موز.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:-

اهرسي الموز حتى تحصلي على هريس خالٍ من الكتل.

أضيفي زيت الزيتون واستمري في الخلط حتى يختلط جيداً مع الموز.

يمكنك استخدام هذا الماسك أثناء الاستحمام، ويمكنك أيضاً تبليل شعرك قبل تطبيقه، بعدها ضعي الماسك على جميع أنحاء الشعر وفروة رأسك ودلكي بأطراف أصابعك.

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل الشطف.