رابط استخراج نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط 2021 results نتائجنا والأخبار المتعلقة بالدور الثالث بالعراق

نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بنتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2021، والتي يبحث عنها مئات الطلاب والطالبات العراقيين هذه الأيام بشكل شبه يومي، وهذا لمتابعة ما إذا كانت قد نزلت النتيجة الخاصة بهم أم لا، وسنجيب معكم على عدة اسئلة متعلقة بالصف الثالث المتوسط، وبخصوص التوقعات الخاصة بالدور الثالث وما مصير الطلاب الراسبين في أكثر من 3 مواد، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

نتائج الثالث المتوسط

وقد تعودنا معكم في موقعكم ثقفني على متابعة آخر الأخبار المتعلقة بالنتائج في جمهورية العراق، حيث تابعنا معكم نتائج الدور الأول للثالث المتوسط 2021، والتي ظهرت منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وبعد الدور الأول قام مئات الطلاب والطالبات بدخول الدور الثاني، وهذا سواء من الطلاب الحاملين لمواد بالدور الأول أو طلاب الدخول الشامل، والطلاب الذين لم يأدوا امتحانات الدور الأول لظروف خاصة بهم، ويتابع كل هؤلاء النتائج الخاصة بهم في خلال الأيام الأخيرة عن كثب.

موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2021

ومن ضمن الأشياء التي تثير تساؤل الطلاب عن موعد نزول كشوفات النتائج الخاصة بهم، حيث إن النتائج لم تظهر حتى اللحظة، وهذا التأخر يثير التوتر بين الطلاب.

وقد ذكرت العديد من المصادر القريبة من وزارة التربية العراقية أن النتائج ستظهر خلال هذا الأسبوع، وسوف نخبركم فور ظهورها، فتابعونا في موقعكم ثقفني، ويمكنكم معرفة أخبار وزارة التربية العراقية من مصدرها الرسمي عبر موقع الوزارة epedu.gov.iq.

طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني نتائجنا

وسنتابع معكم طريقة معرفة النتائج بكل سهولة، وهذا من خلال موقع نتائجنا الشهير، والذي يتميز بسهولة الاستخدام، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع نتائجنا result.mlazemna.com.

قم باختيار المحافظة التي تريد الاستعلام عن الكشف الخاص بها عند ظهوره.

ثم قم بتنزيل الملف الخاص بالنتائج.

ومن الملف يمكنك معرفة نتيجة الطالب بالبحث عنه.

أخبار وزارة التربية العراقية

وسنتابع معكم آخر أخبار وزارة التربية العراقية، وخاصة ما يتعلق عن الدور الثالث وما يتعلق بالطلاب الحاملين ل3 و4 مواد.

بالنسبة للدور الثالث فهناك احتمال كبير أن يكون هناك دور ثالث للطلبة الراسبين في الدور الثاني في مادتين على الأكثر، أو يكون هناك دور ثاني تكميلي.

أما بالنسبة للطلاب الحاملين بأكثر من 3 مواد فيعتبرون راسبين، ويجب عليهم الدوام بالمدارس حيث إن اسمائهم موجودة بالكشوفات، وهذا حتى تصدر الوزارة أي قرار يتعلق بهم.

حيث يحتمل أن تصدر الوزارة قرارا بإضافة 10 درجات لكل طالب منهم وهذا حتى يقل عدد المواد التي يحملها الطالب فيستطيع الدخول في الدور الثالث (إن وجد)، وهذا غير مؤكد وسوف نخبركم في حالة صدور أي قرار رسمي من الوزارة بهذا الصدد.