موعد الاختبارات النهائية 1443 وهل ستكون حضوري أو عن بعد ؟ وزارة التعليم السعودية

موعد الاختبارات النهائية 1443 ، يستمر البحث من قبل طلاب المملكة العربية السعودية عن متى بداية الاختبارات النهائية الترم الاول 1443 للمرحلتين المتوسطة والثانوية وهل ستقام حضوريا أو عن بعد، حيث انتشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالتعليم في السعودية شائعات تؤكد اجتياز الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بعد وفي مدة حددت بأسبوع، إلا انه في الواقع لم يصدر من وزارة التعليم السعودية أية أخبار جديدة او قرارات بشأن الاختبارات النهائية، لان الوزارة في حال صدور أي قرار رسمي يتم نشره المنصات التعليمية والقنوات الرسمية التابعة لوزارة التعليم التي حددت في وقت سابق يوم 19 من ربيع الثاني 1443 الموافق للرابع عشرة من شهر نوفمبر الجاري كموعد رسمي لبدء الاختبارات النهائيه التي ستستمر مدة عشرة أيام، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنبين لكم كل التفاصيل الخاصة بالاختبارات النهائية 1443.

موعد الاختبارات النهائية 1443

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من عام 1443هـ عن العديد من القرارات والتدابير الاستعجالية تخص مجال الدراسة والتعليم من بينها تحديد موعد بداية الاختبارات النهائية الترم الاول يوم 14-10-2021م الموافق لـ 19-04-1443هـ، كما تم التصديق على قرار عودة الدراسة بشكل حضوري لكل من المرحلتين المتوسطة والثانوية مع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية و الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب ولكن لحد الساعة يتساءل جميع الطلاب هل الاختبارات النهائية 1443 حضوري أو عن بعد وهو ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

الاختبارات النهائية 1443 حضوري أو عن بعد

هل ستكون الاختبارات النهائية 1443 للفصل الدراسي الأول أونلاين وهل ستكون ورقية أم إلكترونية عن بعد سؤال تم طرحه بكثرة عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وتؤكد لكم من خلال موقع ثقفني الاخباري انه لحد الساعة لم تصدر أي تعليمات بخصوص ذلك من قبل وزارة التعليم السعودية ولم يتم تحديد آلية أداء الاختبارات النهائية إلى حتى هذه اللحظة من كتابتنا لهذا المقال وفي حال صدور أي تعليمة رسمية أو قرار يخص الاختبارات فسنوافيكم به حصريا.

الاختبارات النهائية حسب جدول التقويم الدراسي 1443

علاوة على ذلك، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول التقويم الدراسي 1443 وتم تحديد فيه موعد الاختبارات النهائية 1443 كما يختلف عن الأعوام السابقة وينقسم إلي ثلاثة فصول دراسية. ويعتبر التقويم الدراسي العامود الأساسي للسير الحسن للدراسة في مختلف المدارس والجامعات ولكافة المراحل التعليمية بداية من استقبال الطلاب والطالبات حتي انتهاء الموسم الدراسي، كما يشمل كافة الإجازات الرسمية التي تقدمها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين.