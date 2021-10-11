وزير خارجية الامارات يزور الجناح المصرى باكسبو 2020 دبى: إنجازات غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - قام الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الامارات العربية المتحدة بزيارة للجناح المصرى باكسبو 2020 دبى، حيث تفقد كافة المعروضات ومحتويات الجناح والتى تضمنت التابوت الفرعونى والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية، حيث كان فى استقباله السيد شريف البديوى السفير المصرى بدولة الامارات العربية المتحدة، والسفير أشرف الديب، القنصل العام لمصر بدبى، والوزير مفوض تجارى أشرف حمدى، رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى، ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبى.





وأعرب بن زايد عن فخره بالمشاركة المصرية القوية والمتميزة بفعاليات الاكسبو، والذى يمثل حدث تاريخى بالامارات ويتزامن مع اليوبيل الذهبى لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الإبهار المتميز للجناح المصرى يعكس لمحة من تاريخ مصر وعراقتها اقليميًا ودوليًا.

وقال ان مصر بشعبها وحضاراتها وتاريخها المتنوع الذى من الصعب أن نجده فى دولة أخرى غير مصر يمثل عامل جذب للزائرين لزيارة اكسبو 2020 بدبى بصفة عامة وزيارة الجناح المصرى بصفة خاصة.

وأشاد بالدور الهام للدولة المصرية فى إنجاح الجناح المصرى بالاكسبو بصفة خاصة، واكسبو دبى 2020 بصفة عامة، مشيرًا إلى أن الجناح المصرى يعكس الانجازات التى تحققت فى مصر خلال الفترة الماضية بسواعد أبنائها كما يتضمن الانجازات التى ستتحقق خلال الأشهر المقبلة، وعلى رأسها افتتاح المتحف المصرى الكبير، معربًا عن فخره كعربى للمشاركة فى فعاليات هذا الحدث العالمى.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتى أن تنظيم هذا الحدث لأول مرة فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط يمثل انجازًا تاريخيًا غير مسبوق، ويعكس المقومات والإمكانات والكفاءة التنظيمية لدولة الامارات العربية المتحدة ويعد نجاحًا لكافة دول المنطقة، مشيرًا إلى أن اكسبو دبى 2020، يثبت أن التجارب الأكثر انفتاحًا على العالم هى التجارب الناجحة التى تحقق آمال وطموحات الشباب.