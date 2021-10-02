رحلة ملهمة.. ما قصة شعار "إكسبو 2020"؟

بدأت رحلة معرض "إكسبو 2020" على الأراضي الإماراتية وبالأخص مدينة دبي، والذي نجح حتى الآن في إبهار الجميع، وذلك بعد كتابة فقط سطور الفصل الأول من المعرض الممتد حتى مارس من العام المقبل.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" قصة تصميم شعار معرض "إكسبو 2020" خلال السطور التالية.

أطلقت دولة الإمارات شعار معرض "أكسبو 2020" رفقة رسالة تعكس أهدافه وهي "تواصل العقول وصنع المستقبل"، هو الغرض الأهم الذي اجتمعت من أجله أكثر من 190 دولة في هذا الحدث العالمي.

سر التصميم

في العام 2002، قام فريق من العلماء تحت إشراف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برحلة تنقيب عن الآثار في منطقة "المرموم" بمدينة دبي، ومن بين القطع الأثرية التي حصلوا عليها كانت قطعة نادرة من الذهب.

هذه القطعة الذهبية هي السبب وراء شكل تصميم شعار إكسبو 2020 ، كما أنها استخدمت أيضًا لتصميم شعار متحف "ساروق الحديد"، الذي يعدّ أول متحف في سلسلة متاحف جديدة ستحوّل الحي التاريخي في دبي إلى منطقة ثقافية.

ساحة الوصل

وتعد "ساحة الوصل" نقطة الالتقاء الرئيسية لزوار هذا الحدث الدولي، ويغطي الساحة سقف يبلغ ارتفاعه 65 مترًا يتألف من قبة ذات تصميم مستوحى من شعار "إكسبو 2020".

كما جاء تصميم القبة شفافًا حتى يمكن تحويلها إلى شاشة عرض عملاقة بنطاق 360 درجة؛ لتكون الأكبر من نوعها في العالم، وفقًا لموقع "إكسبو 2020" الرسمي.