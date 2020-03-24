«لعاب» وافد يتسبب في عزل 50 شخصا في السعودية

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن "لعاب" وافد تسبب في إخضاع 50 شخصا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونقلت عن غلاب بن غالب أبوخشيم محافظ بلجرشي قوله إنه تم إخلاء أحد المجمعات التجارية من المتسوقين والإغلاق الفوري للمجمع والبدء في التعقيم والتطهير لكافة أقسامه إثر توزيع وافد مصاب بكورونا لعابه على مقابض عربات التسوق.
وأضاف أنه تم ضبط الوافد من قبل الجهات الأمنية وإجراء التحاليل اللازمة ليتضح أنه مصاب ويتم عزله.
وخضع 50 مخالطا آخرين إلى الحجر المنزلي مع إجراء التحاليل الخاصة بفايروس كورونا. ولفت إلى أنه لم تثبت إصابة أي مخالط في بلجرشي بفايروس كورونا عدا الوافد.
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