أخبار عالمية

متى موعد اختبارات كفايات المعلمين للحصول على الرخصة المهنية 1444
الرئيس الأوكرانى يوجه تحذيرا لأوروبا
حذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، من أن أوروبا بأسرها ستكون مهددة إذا وقعت "كارثة" فى زابوريجيا، المحطة النووية الواقعة فى جنوب بلاده والخاضعة لسيطرة القوات الروسية....
20 حريقا تهز أرجاء 6 ولايات فى الجزائر (تفاصيل)
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، تسجيل 10 حرائق متواصلة وجارٍ مواصلة إخمادها، و10 حرائق أخرى تمت السيطرة عليها....
انفجار مخزن للذخيرة شمال شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اندلاع حريق صباح اليوم الثلاثاء، بموقع تخزين مؤقت للذخيرة فى وحدة عسكرية قرب بلدة "مايسكويه" فى شمال شبه جزيرة القرم....
العالم اليوم - حظر سفر الروس.. نقطة خلافية تزيد انقسام دول الاتحاد الأوروبي
العالم اليوم - تسري في أوصال دول الاتحاد الأوروبي موجة قلق من اتساع الشروخ، لاسيما نتيجة الانقسامات حول متطلبات حرب أوكرانيا، والخلاف بشأن اقتراح حظر منح الروس تأشيرة سياحة....