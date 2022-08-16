أخبار عالمية

العالم اليوم - تسري في أوصال دول الاتحاد الأوروبي موجة قلق من اتساع الشروخ، لاسيما نتيجة الانقسامات حول متطلبات حرب أوكرانيا، والخلاف بشأن اقتراح حظر منح الروس تأشيرة سياحة....

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