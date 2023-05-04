نشكركم على متابعتكم خبر دبي : إطلاق “سبيسز كوميرسيتي” الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتوفير مساحات عمل مكتبية متميزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 مايو 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى في قطاع التجارة الرقمية المشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” و”وصل” العقارية، عن تعاونها مع شركة “آي دبليو جي” العالمية المتخصصة في تخطيط وتجهيز مساحات العمل الحديثة للمنطقة الحرة لتدشين “سبيسز كوميرسيتي”، أولى مساحات العمل الفريدة التي تطورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب “وام”، يأتي ذلك في إطار التزام “دبي كوميرسيتي” بالمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي في دبي عبر تسريع نمو الشركات في العالم الرقمي وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجالات والقطاعات المعنية و ضمن أهدافها وتوجهاتها بتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في دبي، عبر إحداث نقلة نوعية في نهج أعمال الشركات الطموحة التي تتخذ من “دبي كوميرسيتي” منصة لنموها وإدارة عملياتها الإقليمية والتشغيلية، وذلك انسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية الطموحة (D33) للسنوات العشر المقبلة والرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي ودعم الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في دبي كوميرسيتي لتدشين “سبيسز كوميرسيتي”، والتي تضم مساحات عمل مشتركة ومكتبية هي الأولى من نوعها والمخصصة لقطاع التجارة الرقمية، وجرى تزويدها بأحدث التجهيزات والمرافق التي تدعم تطور الأعمال ضمن بيئة ملهمة تحفز الابتكار والإبداع.

و يمكن لمستخدمي المساحات المكتبية الجديدة الاستفادة من خدمات الموقع وأكثر من 3,300 موقع آخر في أكثر من 120 دولة حول العالم، حيث يصل عدد مستخدمي هذه المساحات حالياً إلى أكثر من 8 ملايين مستخدم.

و تضم “سبيسز كوميرسيتي” المتاحة حالياً للتأجير مكاتب خاصة تتنوع بين المكاتب المجهزة بجميع المستلزمات إلى جانب مكاتب مشتركة توفر مكاناً مثالياً لإقامة علاقات الأعمال والشراكات البناءة مع باقات عضوية مجزية.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من حلول المكاتب المخصصة والتي تضمن لهم أعلى مستويات الإنتاجية والتركيز والخصوصية وتقدم مزايا وخدمات المكاتب الافتراضية للراغبين بالعمل عن بعد، فضلاً عن قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات تبعاً لأرقى المعايير الفنية والخدمية. وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: “يعزز افتتاح مساحات الأعمال والمكاتب في دبي كوميرسيتي من أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل المرن، كما تنسجم مع رؤيتنا نحو توفير منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية وبيئة أعمال تنافسية ومستدامة تشجع على الابتكار والإبداع والإنتاجية.. إذ نحرص من خلال تدشين “سبيسز كوميرسيتي”على توفير مساحات مكتبية بعروض إيجار مرنة وتجهيزات متكاملة ووسائل راحة متميزة كجزءٍ من حزمنا التحفيزية التي تشجع على تأسيس الأعمال وتسجيل الشركات، في إطار تعزيز دورنا الاستراتيجي في دفع عجلة نمو قطاع التجارة الرقمية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة”.

من جانبه، قال مارك ديكسون المؤسس والرئيس التنفيذي شركة “آي دبليو جي” العالمية: “مع افتتاح سبيسز كوميرسيتي، نؤسس لحضور أقوى لنا في دولة الإمارات، حيث تعتبر دبي وأبوظبي من الوجهات المفضلة للنمو ضمن شبكتنا مع ارتفاع الطلب على مساحات العمل المرنة والمتطورة.. إذ أثبتت مساحات العمل التي نطورها قدرتها على زيادة الإنتاجية وتمكين الشركات من التعامل مع نفقات الموظفين بشكلٍ أفضل، لذا حرصنا على افتتاح هذه المساحات في دبي كوميرسيتي إلى جانب مساحات عمل “سيغناتشر” في دبي وأبوظبي”.

وتقع “سبيسز كوميرسيتي” ضمن مجمع الأعمال في دبي كوميرسيتي، وتتميز بمساحات مختلفة وتصاميم عصرية تلبي المتطلبات الراهنة في سوق التجارة الرقمية والاحتياجات المتنوعة لرواد الأعمال.

وجرى تزويد “سبيسز كوميرسيتي” بشبكة إنترنت فائقة السرعة مع توفر مواقف مخصصة لركن السيارات، وردهات للاستراحة وتناول الطعام والشراب وصالة للألعاب الرياضية، فضلاً عن غرف اجتماعات ومساحات لإقامة الفعاليات يمكن حجزها عند الطلب، ويوفر فريق الدعم المؤهل جميع خدمات المساعدة المطلوبة.

و توفر دبي كوميرسيتي، أول منظومة تجارة رقمية تنافسية وحلول مبتكرة ومتكاملة تتيح للشركات العمل بسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، وخدمات الإرشاد والتوجيه حول اللوائح التنظيمية للقطاع في المنطقة، والحلول اللوجستية المتكاملة بما يشمل التخزين وحلول التوصيل إلى الوجهة النهائية، وحلول منصات التجارة الرقمية المتكاملة وخدمات التسويق الرقمي وغيرها من خدمات الدعم.