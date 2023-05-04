نشكركم على متابعتكم خبر موسيقى شرطة أبوظبي تقدم عروضا مبهرة في مهرجان ألماني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 مايو 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شاركت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بعروض مبهرة في مهرجان هامبورغ “تاتو” ومهرجان هانوفر للفرق العسكرية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحسب “وام”، أشادت اللجنة المنظمة والفرق المشاركة بإبداعات فرقة موسيقى شرطة أبوظبي وتنوع معزوفاتها وإبرازها قيم التسامح والتعايش وعادات وتقاليد وتراث دولة الإمارات فيما شهد المهرجان مشاركة 16 فرقة موسيقية عالمية ودولية .

وأوضح العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي رئيس الوفد أن الفرقة قدمت مقطوعات من الفلكلور التراثي لدولة الإمارات بدأتها بمعزوفة من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه “و لوحة فنية من فنون “العيالة والحربية” ما أظهر تنوع وأصالة وعراقة الموروث الإماراتي الأصيل كما قدمت معزوفات ألمانية شهيرة وسط تفاعل وإعجاب الجمهور الألماني. و لفت إلى دعم وتحفيز القيادة الشرطية لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي لتطوير مسيرة عملها و الاهتمام بعناصرها وتزويدهم بأحدث الآلات والمعدات الموسيقية ما أنعكس إيجابيًا على تقدمها وتطورها ومواكبتها الفرق العالمية.

وأشار المقدم راشد خصيف الوحشي رئيس قسم فرقة موسيقى الشرطة إلى أن الفرقة حصلت على أكثر من 130 شهادة شكر وتقدير ودروع من مختلف الجهات الحكومية والخاصة عن مشاركاتها التي أمتعت الجماهير التي تنوعت بين الألحان الإماراتية والعربية والعالمية، وأضافت أكثر من 60 مقطوعة موسيقية عالمية من دول مختلفة .