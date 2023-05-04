نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء الشارقة تنجز مراحل إنارة الطرق الجديدة في منطقة الحوشي بطول 74 كم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 مايو 2023 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تركيب وتشغيل 1425 عمودا لإنارة الطرق الجديدة في منطقة الحوشي والذي نفذته الهيئة على ثلاثة مراحل تم انجازها بالكامل حيث تم تمديد كيبلات كهربائية بطول 74 كم .

وبحسب “وام”، أكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنارة الطرق والشوارع في كافة المناطق بمواصفات وجودة عالية ومراعاة الشكل الجمالي واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها .

وأوضح أنه تم انجاز المرحلة الأولى والثانية والثالثة من مشروع إنارة الطرق الجديدة بمنطقة حوشي وفق أفضل المواصفات واختيار الإضاءة المناسبة للمنطقة وذلك استجابة لمتطلبات سكان المنطقة وبهدف توفير أفضل الخدمات لهم مؤكدا أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات إنارة الطرق والشوارع في كافة المناطق الجديدة بإمارة الشارقة وذلك على مراحل ضمن خطة محددة.