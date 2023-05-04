نشكركم على متابعتكم خبر سفير الدولة لدى عمّان يلتقي ولي العهد الأردني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 مايو 2023 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ عهد المملكة الأردنية الهاشمية، معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحسب “وام”، نقل الأمير الحسين لمعالي الشيخ خليفة بن محمّد آل نهيان تحياته وتقديره إلى الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، مثمّناً مواقفها وتعاونها الدائم مع المملكة.

من جانبه، أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توطيد العلاقات مع الأردن، وتوجيهاتها المستمرة ببذل كل الجهود لتعزيز وتنمية العلاقات النموذجية والوصول بها إلى آفاق أوسع وتعاون أشمل في شتى المجالات.