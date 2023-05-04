نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تؤكد التزامها بدعم السياحة في سيشيل وموريشيوس وسريلانكا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وقعت طيران الإمارات اليوم ثلاث مذكرات تفاهم على هامش معرض سوق السفر العربي 2023 مع كل من “سياحة سيشيل” و”هيئة سياحة موريشيوس” و”مجلس ترويج السياحة السريلانكي”.

وتؤكد الاتفاقيات الثلاث على التزام طيران الإمارات المستمر بدعم السياحة في هذه الدول الواقعة في المحيط الهندي وتتضمن مبادرات ترويجية مشتركة في مختلف الدول المصدرة للسياح ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة التي تغطي نحو 140 وجهة في قارات العالم الست.

وتخدم طيران الإمارات سيشيل منذ عام 2005 وتساهم في نمو صناعة السياحة فيها. ويتواصل التزام الناقلة تجاه سيشيل من خلال تجديد الشراكة المستمرة لترويج للسياحة وتوسيع نطاق جاذبية الدولة عبر شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد خوري نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي وشيرين فرانسيس مديرة دائرة السياحة في “سياحة سيشيل” بحضور عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتحدد الاتفاقية أنشطة لتعزيز جهود الترويج بما في ذلك المشاركة في المعارض التجارية والرحلات التعريفية التجارية وورش العمل.

وستدعم طيران الإمارات أيضا برنامج جوائز السياحة في سيشل Lospitalite Lafyerte Sesel الذي يكرم كبار المشغلين والأفراد المتميزين في توفير الخدمات.

وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلتين يومياً إلى سيشيل وكانت أول ناقلة دولية تستأنف خدمات الركاب إلى تلك الدولة في أغسطس 2020 فور إعادة فتحتها أمام السياح الدوليين.

وتخدم طيران الإمارات موريشيوس منذ أكثر من 20 عاما وترتبط بشراكة منذ عشر سنوات مع هيئة الترويج السياحي في موريشيوس MTPA وتتضمن أحدث اتفاقية مع طيران الإمارات مبادرات مصممة لتعزيز السياحة في البلاد.

ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد خوري نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي وأرفيند بوندون مدير هيئة الترويج السياحي في موريشيوس بحضور عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأتاحت الشراكة الناجحة لطيران الإمارات دعم الطلب على السفر إلى الجزيرة عبر شبكتها العالمية.

وستمكن الشراكة المتجددة الناقلة من الترويج للدولة من خلال شبكة وكلائها في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية وتطوير برامج خاصة مصممة لجذب مختلف شرائح العملاء بالإضافة إلى التعاون في الرحلات التعريفية المشتركة لزيادة الوعي بعروض الوجهة للجمهور في الأسواق المغذية الرئيسية.

وتعد موريشيوس وجهة مهمة لطيران الإمارات وفي العام الماضي احتفلت الناقلة بمرور 20 عاماً على إطلاق عملياتها في الجزيرة ونقلت منذ عام 2002 أكثر من 6.5 ملايين مسافر على خط دبي-موريشيوس. وتشغل حالياً رحلتين يومياً إلى موريشيوس بطائرات A380 العملاقة.

وجددت طيران الإمارات التزامها بترويج السياحة في سريلانكا من خلال اتفاقية تتضمن مجموعة من المبادرات المصممة لتعزيز ولعب دور رئيسي في إنعاش قطاعي السياحة والتجارة في البلاد.

وتأتي الاتفاقية في إطار مسيرة الناقلة في خدمة سريلانكا منذ أكثر من 37 عاما.

ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد خوري نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي و”كي بي بي سيريواردانا” المدير التنفيذي لمجلس ترويج السياحة السؤيلانكي بحضور عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وفي إطار تعميق التعاون الاستراتيجي بين طيران الإمارات وسياحة سريلانكا الذي تم التوصل إليه في عام 2022 توضح مذكرة التفاهم الجديدة المبادرات المشتركة وفرص التعاون بما في ذلك تطوير برامج لتعزيز السياحة عبر الشبكة العالمية للناقلة ومن خلال الشركاء في الأسواق الإستراتيجية الرئيسية وتطوير برامج مصممة خصيصا لشرائح المسافرين الجديدة والحالية بالإضافة إلى التعاون في الرحلات التعريفية المشتركة لزيادة الوعي بالعروض المتنوعة للوجهة في الأسواق الرئيسية.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدماتها إلى سريلانكا في عام 1986 ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 11 مليون مسافر على الخط.

وتشغل حاليا رحلتين يوميا من دون توقف إلى كولومبو وخدمة يومية أخرى عبر ماليه “المالديف”.

كما تعد الناقلة الدولية الوحيدة التي توفر خدمات الدرجة الأولى من وإلى سريلانكا.