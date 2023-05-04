نشكركم على متابعتكم خبر مطار دبي الدولي يحصد جائزة “الأفضل في العالم” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 4 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حصد مطار دبي الدولي DXB جائزة “أفضل مطار في العالم” وجائزة “أفضل مطار في الشرق الأوسط”، وذلك في النسخة 22 من حفل جوائز مجلة بيزنس ترافيلر ميدل إيست، الذي أقيم في فندق بلازو فيرساتشي دبي مطلع الشهر الجاري.

تسلم الجائزة نيابة عن مطار دبي الدولي DXB، جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بحضور يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي.

تأتي الجائزتان تأكيداً على المكانة الريادية التي يتمتع بها مطار دبي الدولي DXB باعتباره المطار الدولي الأول من حيث حركة المسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي، في الوقت الذي يواصل فيه تقديم تجربة سفر متميزة واستثنائية لـ 66 مليون مسافر.

تحتفي جوائز بيزنس ترافيلر بالريادة في مجال سفر الأعمال والسياحة، حيث تتنافس الشركات والعلامات التجارية ضمن 40 فئة تغطي ثلاثة أقسام رئيسية. وكان حفل توزيع الجوائز قد شهد حضور أكثر من 250 ضيفاً من كبار الشخصيات يمثلون أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي السفر والسياحة، ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بالاعتماد على نظام تصويت عام يقوم على تعليقات قراء ومتابعي مجلة بيزنس ترافيلر.