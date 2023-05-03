نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد: بقيادة محمد بن راشد دبي تواصل رسم معالم المستقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل وضع بصماتها لإعادة تشكيل الكثير من القطاعات، بهدف رسم معالم مستقبل أفضل للجميع.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “تقرير على شبكة “سي إن إن” الأمريكية حول مساعي دبي لتكون عاصمة عالمية للطباعة ثلاثية الأبعاد وتنفيذها لمشروع أول مسجد في العالم باستخدام هذه التقنية خلال العامين المقبلين.. بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دبي تواصل وضع بصمات لإعادة تشكيل الكثير من القطاعات بهدف رسم معالم مستقبل أفضل للجميع”.