نشكركم على متابعتكم خبر “صحة” تطلق عيادة مخصصة لعلاج مرض نادر يصيب عيون الأطفال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 09:59 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عيادة تقدم خدمات علاجية للأطفال الذين يعانون من التهاب العنبية (شكل من أشكال التهاب العيون).

وتوفر العيادة الموجودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية رعاية عالمية المستوى بمنهاج التخصصات المتعددة لمرضى التهاب العنبية بهدف الارتقاء بجودة الرعاية ونتائج المرضى.

ويتعاون خبراء مدينة الشيخ خليفة الطبية المتخصصون في أمراض الروماتيزم وأمراض العيون معًا في تقديم منهاج شمولي متكامل لتشخيص وعلاج الأطفال الذين يعانون من هذا المرض وسيساهم التنيسق بين التخصصين في وضع خطط العلاج وتعديلها على وجه السرعة عند اللزوم إضافة إلى توفير معلومات دقيقة للمريض وعائلته دون أي تأخير وهذا بدوره يقلل عدد زيارات الطفل إلى المستشفى ويحسن مشاكل الرؤية وأمراض الروماتيزم.

التهاب العنبية هو أحد العلامات الخطرة والمحتملة لأمراض الروماتيزم لدى الأطفال وهو شكل من أشكال التهابات العين التي تصيب الطبقة الوسطى من الأنسجة في جدار العين والتي تسمى العنبية ويمكن الإصابة بالعنبية عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم التهاباً في العين كما يمكن أن يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة كحالة مناعة ذاتية.

ويمكن للوقاية والتشخيص المبكر المساعدة في ضمان علاج المريض بسرعة وتجنب الإصابة بالعمى في حال عدم علاج الحالة.

وقال سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة صحة “يسرنا إطلاق العيادة الجديدة في مدينة الشيخ خليفة الطبية والمخصصة لخدمة أمراض الروماتيزم لدى الأطفال تسهم العيادة في تحسين متوسط العمر الصحي وتعزيز نمط حياة أكثر صحة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

من جهتها أكدت الشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي استشاري أمرض العيون في مدينة الشيخ خليفة الطبية أهمية خيار تقديم الرعاية المشتركة لتقليص الوقت بين التشخيص والعلاج ليرتقي بشكل كبير بصحة الطفل ونتائجه.

وأضافت ” نهدف إلى تجنيب إصابة الطفل بضعف البصر أو العمى بأي ثمن ومن خلال التعاون مع قسم أمراض الروماتيزم لدى الأطفال ومعاينة المريض معاً في الوقت نفسه نستطيع الاتفاق على التشخيص وخطة الرعاية وشرح الحالة للوالدين والأسرة قبل البدء بخطة العلاج التي توضع لكل طفل على حدة حسب حالته بهدف إنقاذ بصره.”

وتتواصل العيادة مع عدد من المنظمات العالمية حيث سيكون للعيادة دور كبير في جمع المعلومات الفريدة في المنطقة وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير علاج مخصص ولتعزيز البيانات المتاحة إقليمياً للنظر فيها ووضع الخطط المستقبلية ومن جهة أخرى فستوفر الخدمة فرصاً أكبر للأبحاث العلمية.

ومن جانبه أكد الدكتور كامران محمود استشاري أمراض الروماتيزم لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية على أن هذا النمط العلاجي يستخدم في عدد من الدول حول العالم.

وأضاف ” الآن قادرون على توفير رعاية متخصصة للمرضى الذين يعانون من أمراض التهابية في العين ومناقشة استراتيجيات العلاج والبدء بها على الفور و يلعب الوقت دوراً حاسماً في مثل هذه الحالات ونحن الآن مستعدون لتقديم أفضل رعاية ممكنة.”

وبدأت العيادة استقبال المرضى منذ إطلاقها حيث تلبي هذه العيادة الشاملة كل احتياجاتهم الصحية تحت سقف واحد مما يضمن معاينة عاجلة وتشخيصاً سريعاً تمكن المرضى من البدء بالعلاج بأسرع وقت ممكن.