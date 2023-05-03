نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: صورة تعكس إنجازات دبي على الأرض وفي الفضاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس الملجس التنفيذي، على حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لدبي من الفضاء التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وعلق سموه في التغريدة قائلاً: “صورة تعكس إنجازاتنا على الأرض وفي الفضاء.. دبي الفريدة والمتفردة بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي”.

وكان سلطان النيادي نشر عبر حسابه على “تويتر” صورة علوية لدبي من محطة الفضاء الدولية،وعلق عليها: “حتى من خارج الكوكب.. دبي كوكبٌ آخر”.