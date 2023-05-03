نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. مغبر وغائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحياناً شرقاً وشمالاً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة 00:45 ..ويكون الجزر الأول عند الساعة 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:10 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والمد الثاني عند الساعة 20:39 والجزر الاول عند الساعة 14:57 والجزر الثاني عند الساعة 03:14.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 85 40

دبي 32 22 80 35

الشارقة 33 19 85 30

عجمان 32 22 85 35

أم القيوين 33 18 80 30

رأس الخيمة 36 20 85 35

الفجيرة 32 23 70 40

العـين 36 19 85 15

ليوا 37 20 70 20

الرويس 33 23 75 25

السلع 36 24 60 20

دلـمـا 32 26 65 45

طنب الكبرى 30 25 70 50

طنب الصغرى 30 25 70 50

أبو موسى 32 26 65 45