نشكركم على متابعتكم خبر مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني و Oracle لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة Oracle مذكرة تفاهم اليوم بهدف توسيع التعاون بين المؤسستين في مجال الأمن السيبراني.

وبحسب “وام”، قع المذكرة – خلال جولة CloudWorld Oracle التي أقيمت في العاصمة أبوظبي – سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات و نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول للتقنية السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، رئيس شركة Oracle في دولة الإمارات .

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل مجلس الأمن السيبراني ، وشركة Oracle معاً لتعزيز الأمن السيبراني في الدولة، من خلال تبادل المعلومات حول المخاطر المتعلقة بأمن تقنية المعلومات ومشاركة المستجدات حول أحدث الحلول التقنية للأمن السيبراني والمواد التعليمية وإجراء الدورات التدريبية المستمرة حول الموضوعات المتعلقة بتقنيات الأمن السيبراني في مختلف القطاعات.

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي إن دولة الإمارات في طليعة الدول التي تعمل على انشاء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة لتساعد في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي للدولة.

وأضاف : “ إننا في مجلس الأمن السيبراني عاقدُو العزمِ على بناء منظومة أمنية سيبرانية تشكل واجهة لحماية كافة القطاعات الحيوية المختلفة في الدولة، مدعومة ببيئة آمنة وناجزة وفق أفضل الممارسات العالمية. كما نعمل بشكل دائم ومتواصل وبالتعاون مع الشركاء والمؤسسات والأفراد أيضا لتعزيز الأمن السيبراني في كل القطاعات الحيوية من خلال منظومة أمنية رقمية متطورة ومحصَّنة تعزز مكانة الإمارات الرائدة عالميًا في مختلف المجالات”.

وأوضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع Oracle تعد خطوة مهمة في رحلة تعزيز وجهوزية واستعدادات الأمن السيبراني في دولة الإمارات لمواجهة أية تهديات وتحديات

وقال الكويتي إن هذا التعاون سيمكن الجانبين من استكشاف أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التطوير المشترك للحلول المبتكرة وتدريب المديرين التنفيذيين بشكل فعّال على التقنيات المتطورة الأساسية في مجال الأمن السيبراني.

من جهته قال نيك ريدشو : ” تلتزم شركة Oracle بمساعدة دولة الإمارات على تحقيق أهدافها التنموية باستخدام أحدث التقنيات السحابية، ونتطلع إلى العمل مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات لمساعدة الدولة في إنشاء بنية تحتية حديثة وآمنة ومرنة لتقنية المعلومات، مصممة للاستجابة للتهديدات الإلكترونية المتطورة بكل سلاسة وكفاءة”.