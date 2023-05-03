نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يطلق برنامج “رعاية” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلق سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، برنامج “رعاية”. لتقديم خدمات صحية متكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وقال سموه عبر صفحته في تويتر: “يترجم هذا البرنامج رؤى الشيخ محمد بن راشد في رعاية وتحقيق صحة وسعادة المواطنين بجميع فئاتهم ليبقى المواطن أولاً وثانياً وثالثاً”.

وأضاف سموه، وفق “البيان”، أن “البرنامج سيستفيد منه 19 ألفاً من كبار المواطنين و12 ألفاً من أصحاب الهمم في دبي”.

وأوضح أن “البرنامج يوفر خدمات طبية نوعية لهم وخط ساخن للتواصل وتسريع الاستجابة. إضافةً إلى خدمات رعاية منزلية بمعايير عالمية واستشارات طبية ومواعيد عبر الاتصال الذكي”.