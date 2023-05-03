نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

كما وبحسب “وام”، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندجي دودا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ماتيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا.