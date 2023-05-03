نشكركم على متابعتكم خبر “طيران الاتحاد” تكشف في سوق السفر العربي 2022 عن خطط لزيادة الرحلات لمعظم الوجهات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

كشفت فاطمة المهيري نائب رئيس المبيعات في الاتحاد للطيران عن خطط لزيادة الرحلات لمعظم الوجهات وفتح خطوط جديدة بسبب زيادة الطلب على السفر بعد جائحة كورونا اعتباراً من 30 مايو الحالي، منها تشغيل رحلة يومية بين أبوظبي وتورونتو فضلاً عن رحلاتها إلى فرانكفورت بإضافة 4 رحلات جديدة بداية هذا الشهر ليرتفع الإجمالي 11 رحلة أسبوعية.

وبحسب “وام”، كما سيتم الاعلان عن وجهات جديدة موسمية تم فتحها خلال موسم الصيف منها مالقة وميكونوس وليشبونة وفي موسم الشتاء كوبنهاون و دوسلدورف.

جاء في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، على هامش مشاركتها بمعرض سوق السفر العربي 2023 في دبي

وقالت المهيري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، على هامش مشاركتها بمعرض سوق السفر العربي 2023 في دبي.. “ نحن اليوم بصدد الإعلان في معرض سوق السفر العربي عن الأثاث الداخلي الجديد لطائراتنا من طراز بوينغ 787 دريملاينر والتي ستنضم إلى الأسطول المكون من 39 طائرة دريملاينر، في الربع الثالث من هذا العام”.

وتتميز مقصورة درجة الأعمال بأثاث الاتحاد الداخلي الفريد، مع نسخة معدّلة من مقاعد إيلمنتس – Elements – المصنعة من قبل كولنز وتعدّ الاتحاد شركة الطيران الأولى في العالم التي توفر مقاعد إيلمنتس على طائرات بوينغ 787.

واضافت أن المقاعد الجديدة تتيح للضيوف بيئة مريحة وواسعة مع الخصوصية الإضافية بفضل الأبواب الخاصة بكل مقعد كما تتمتع مقاعد مقصورة درجة الأعمال البالغ عددها 32 مقعدًا بوصول مباشر إلى الممرات حيث جاء تصميم المقصورة وفق نظام 1-2-1 لمزيد من الراحة، والسهولة والخصوصية سواء كان الضيف يسافر وحيدًا أم مع مرافقين ويمكن للمقعد التحول إلى سرير منبسط بالكامل بطول 78 بوصة ويضم كل جناح شاشة عرض بحجم 17.3 بوصة، وسماعات بخاصية البلوتوث، ومنافذ متعددة لشحن الأجهزة الإلكترونية فضلاً عن خاصية الشحن اللاسلكية.

وأشارت إلى تقديم الناقلة باقات “الواي – فلاي” لخدمات الاتصال بشبكة الإنترنت وهي باقة “الدردشة” وباقة “التصفح”، التي تسهل التواصل مع الأهل والأصدقاء وتصفح الإنترنت أثناء السفر على طائرات الناقلة عريضة البدن، وذلك طوال مدة رحلتهم عند تسجيل دخول باستخدام عضوياتهم في برنامج ضيف الاتحاد.

وتوفر باقات التشات المجانية وصولاً سهلاً إلى تطبيقات الرسائل الفورية مثل واتس أب ووي تشات والمسنجر وغيرها بالإضافة إلى باقات سيرف التي تتيح بيانات غير محدودة على امتداد الرحلة.

ولفتت المهيري إلى عودة طائرة إيرباص A380 وستكون على وجهة رحلات لندن.

وقالت إن السياحة في الإمارات خصوصًا الصيف الماضي وفترة الشتاء نهاية السنة الحالية شهدت نموا ملحوظا مما سبب زيادة الطلب على معظم الرحلات والوجهات و خاصةً الرحلات المتوجهة إلى لندن وأمريكا والهند.