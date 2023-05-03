نشكركم على متابعتكم خبر مركز مليحة للآثار ينظم فعالية لمراقبة ظاهرة خسوف القمر الجمعة المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز مليحة للآثار الوجهة التابعة لهيئة الشارقة للاسثتمار والتطوير “شروق” عن استضافة فعالية مميزة لمراقبة خسوف القمر الذي سيصادف 5 مايو الجاري إذ سيتمكن الزوار والحضور من الاستمتاع وإلقاء نظرة عن قرب على هذه الظاهرة الفلكية المميزة وتناسب هذه الفعالية جميع الفئات العمرية وبالأخص الطلاب وهواة الفلك ومراقبة النجوم والسماء.

وبحسب “وام”، تحدث ظاهرة خسوف القمر والتي تعتبر مثيرة للاهتمام عندما يمر القمر عبر أطراف ظل كوكب الأرض إذ أن مسار كوكب الأرض يقع بين الشمس والقمر مما يكون الظل على سطح القمر .

وستتم الفعالية في تمام الساعة 8:00 حتى الساعة 10:00 مساءً وستتضمن الفعالية شرحاً حول ظاهرة خسوف القمر بتقديم الخبراء في مجال الفلك في مركز مليحة للآثار وسيتبع ذلك جلسة المشاهدة ومراقبة السماء من خلال التلسكوبات المتطورة التي تتوفر في المركز ويمكن للزوار رؤية الخسوف القمري أيضاً عبر العين المجردة من موقع مليحة المميز الذي يوفر البيئة الملائمة لمثل هذه الظواهر الفلكية.

وخلال السنوات الماضية قام مركز مليحة للآثار بتنظيم العديد من الفعاليات التي تتزامن مع مثل هذه الظواهر والأحداث الفلكية مما رسخ مكانة المركز كوجهة مثالية لمراقبة النجوم والسماء ولمحبي الفلك وذلك بسبب البيئة الملائمة في صحراء مليحة والتي يقل بها التلوث الضوئي مما يسمح برؤية هذه الظواهر الفلكية بوضوح إلى جانب توفير التلسكوبات لرؤية الكواكب والنجوم بوضوح بإشراف المختصين الفلكيين في مركز مليحة للآثار.