نشكركم على متابعتكم خبر مسؤولو الفنادق العالمية بسوق السفر العربي يؤكدون دعمهم لمبادرات الإمارات حول للاستدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد مسؤولو الفنادق العالمية المشاركون في معرض سوق السفر العربي 2023 بدبي، أهمية الإلتزام بمبادرات الإمارات الخاصة بمفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة تشجيعاً للسياحة، وتماشياً مع رؤية الدولة للحياد الكربوني 2025، وتزامناً مع قرب استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 28” نوفمبر المقبل.

ولفت ممثلو قطاع الضيافة والفندقة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إلى أن تلك المبادرات المستدامة تهدف بالمقام الأول إلى التحول إلى فنادق صديقة للبيئة من خلال العمل على تقليل التلوث البيئي، عبر التأكيد على تطبيق الممارسات الخضراء في أعمال الإنشاء، والصيانة، والخدمات، واللوجستيات، وتقليل فاقد الطعام، وتوفير الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك المياه والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكدت شيخة ناصر النويس نائب الرئيس في إدارة علاقات المُلّاك في شركة روتانا لإدارة الفنادق، أن معرض سوق السفر العربي الذي تستضيفه إمارة دبي كل عام يعد أبرز المعارض عالمياً لتسليط الضوء علي قطاع السياحة والسفر والضيافة والفندقة ، لافتة إلى عدد من المبادرات التي تدعم جهود الإمارات في تعزيز مفاهيم الاستدامة ومنها منصة روتانا إيرث عبر استخدام المواد المُعاد تدويرها وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 8% وأيضا تقليل الاعتماد على المياه وتقليل الهدر في فائض الطعام.

ولفتت إلى دعم المجموعة للمبادرات الوطنية وتشجيع المنتجات الوطنية مثل شراء منتجات التمر والمياه وغيرها من المنتجات المحلية، مضيفة أن المجموعة تستعرض خلال معرض سوق السفر العربي 2023 أبرز الفنادق الجديدة للمجموعة ومنها 7 فنادق في المملكة العربية السعودية و4 فنادق في جمهورية مصر العربية و2 بالمملكة المتحدة، وجميعها تعتمد معايير الاستدامة ومبادرات دولة الإمارات الهادفة إلى زيرو كربون.

فيما أوضح تيم كوردون، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وإفريقيا أن سوق السفر العربي فرصة جيدة للتواصل مع النظراء في صناعة الضيافة والكشف عن الخطط التوسعية الحديثة فضلاً عن العمل معاً لإنجاح السياحة المستدامة وإحداث تأثير إيجابي على الكوكب، مع توقع نمو القطاع مع ازدهار صناعة السفر والسياحة في منطقة الخليج العربي عبر بقديم خدمات وتجارب استثنائية وفرص استثمارية متنوعة، مؤكداً الالتزام بالاستدامة والسعي لتحقيق بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع الفنادق.

واعتبر سيغفريد نيرهاوس، نائب رئيس دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط، سوق السفر العربي منصة مثالية لقادة الضيافة من مجموعات وشركات إقليمية مرموقة لتبادل الأفكار والاتجاهات والابتكارات من مختلف الأسواق العالمية، إضافة إلى معالجة فجوات السوق وتطور احتياجات المستهلكين المستمرة. تحت شعار “العمل نحو صافي الانبعاثات الصفري” ، مؤكداً أن سوق السفر العربي 2023 يركز على أفضل الممارسات المبتكرة نحو تحقيق مستقبل مستدام في الشرق الأوسط، كما أنه يستمر التراث الثقافي الغني للمنطقة ومناطق الجذب المتنوعة في ترسيخ مكانة الشرق الأوسط كوجهة مرغوبة ومفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.