محمد بن زايد يستقبل فريق الشارقة لكرة القدم الفائز بكأس سموه

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، فريق نادي الشارقة لكرة القدم الفائز ببطولة “كأس صاحب السمو رئيس الدولة” للمرة العاشرة في تاريخ الفريق ومجلس إدارة النادي.

وهنأ سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير كرة القدم الإماراتية عامة ومحبيها، متمنياً للفريق مزيداً من الإنجازات المحلية والخارجية مشيداً بالأداء المتميز الذي شهدته المباراة الختامية وروح المنافسة العالية التي أمتعت الجماهير.

من جانبه أعرب وفد نادي الشارقة عن سعادتهم بلقاء سموه وشكرهم وتقديرهم للدعم الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للقطاع الرياضي على مختلف المستويات ومتابعة سموه المباشرة والمستمرة للرياضيين في دولة الإمارات في جميع أنواع الرياضات لتشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة تحقيق الإنجازات التي تضيف إلى رصيد الإمارات من الحصاد الرياضي.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الشيوخ.

ورافق فريق نادي الشارقة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وعدد من المسؤولين.