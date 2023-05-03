نشكركم على متابعتكم خبر 1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 620 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 301.63 مليون درهم و571 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.05 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 63 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 87 مبايعة بقيمة 176 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 315.42 مليون درهم منها 16 رهنا للأراضي بقيمة 154.51 مليون درهم و78 رهنا للفلل والشقق بقيمة 160.91 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثانية بقيمة 103 ملايين درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 97.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 31 مليون درهم.