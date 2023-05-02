نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات في مايو.. أجندة فعاليات تعزز السياحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 08:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تستعد دولة الإمارات خلال شهر مايو الجاري لسلسلة من المؤتمرات والفعاليات الدولية البارزة وسط حضور ومشاركة عالمية واسعة.

وتجسد الأجندة المزدحمة للإمارات في مايو المكانة المتقدمة للدولة وجهة أولى ومفضلة لتنظيم الأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي، فيما تعيد تأكيد القدرات الهائلة لمدن الإمارات المختلفة وجاذبية قطاعها السياحي بفضل التجربة الكبيرة التي اكتسبتها خلال سنوات طويلة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والأحداث العالمية.

وتتنوع الأحداث التي تشهدها الدولة خلال الشهر الجاري لتشمل فعاليات اقتصادية وصحية وعلمية ورياضية في مختلف إمارات الدولة.

تنعقد في العاصمة أبوظبي يومي 10 و11 مايو الجاري “ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ” بمشاركة أكثر من 1000 من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم.

ويتزامن هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه مع “عام الاستدامة”، حيث ستركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وفي الوقت ذاته، تنطلق أعمال “قمة إدارة الأزمات والطوارئ 2023” التي ستستضيفها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتناقش دور دولة الإمارات في تعزيز الشراكات الدولية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فضلاً عن دراسة التحديات التي تواجه القطاع.

وتعد القمة بمثابة منصة عالمية لتطوير مشهد إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمساهمة في تسليط الضوء على الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية الفعالة، بما في ذلك أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.

وفي الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري يقام في أبوظبي المؤتمر العالمي للمرافق الذي يجمع روّاد صناعة الطاقة من أجل التقارب ومناقشة الاتجاهات والتقنيات التي تؤثر في الطلب على الطاقة في المستقبل، وملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي يُقام لأول مرة في أبوظبي ويتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات مثل المعرض واجتماعات الطاولة المستديرة للاستثمار.

ويُعقد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 يومي 15 و16 مايو الجاري، تزامناً مع معرض الطرق والمرور 2023، ومعرض موبيليتي لايف الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ويعد حدث التنقل الأكثر أهمية في المنطقة، حيث يسلِّط الضوء على مفاهيم الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق تغيير كبير وملموس في هذه القطاعات.

وتستضيف أبوظبي في الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري مؤتمر (إياتا) لخدمات المناولة الأرضية، الذي يُقام لأول مرة في دولة الإمارات، ويسهم المؤتمر بدور مهم كونه منصة لجميع قادة قطاعي المناولة الأرضية والطيران، في مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بهذا المجال.

وفي الفترة من 22 إلى 28 مايو، سيكون العالم على موعد مع دورة جديدة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يوفر منبرا أدبيا يجتمع فيه سنويا أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وعلى صعيد الأحداث الرياضية ستشهد العاصمة أبوظبي لقاء كأس السوبر المصري الجمعة 5 مايو 2023، حيث تأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي.

تنطلق في دبي في الفترة من 4 إلى 6 مايو أعمال القمة العالمية للمرأة 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ القمة الممتد لـ 33 عامًا.

وتحتضن القمة، التي تعد منصة عالمية رئيسية للأعمال والاقتصاد الدولي لمختلف القيادات النسائية، أكثر من 800 مبعوثة من 70 دولة تمثل كل منها اقتصاداً عالمياً مختلفاً، للمشاركة في جلسات حوارية ونقاشات حول تطوير شبكات التواصل الاقتصادي العابر للحدود، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع التركيز على توفير حلول استراتيجية وإبداعية للنهوض بالتقدم الاقتصادي للمرأة على الصعيد العالمي.

بدورها تستضيف “الهيئة العامة للطيران المدني”، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، أعمال المؤتمر الأول من نوعه بعنوان “مستقبل سلامة الطيران وتحقيقات الحوادث الجوية” الذي يعقد في دبي من 3 إلى 4 مايو 2023.

من جانبها أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق النسخة الثالثة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي والذي ينعقد على مدار يومي 9 و10 مايو المقبل في مقر الجمعية بدبي.

وانطلقت أمس (الاثنين) فعاليات سوق السفر العربي في دورته الثلاثين، التي تستمر حتى يوم الخميس 4 مايو الجاري بمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، وبزيادة نسبتها 27 بالمئة مقارنة بنسخة العام الماضي.

وتشهد دبي مجموعة كبيرة من المهرجانات المتنوعة خلال الشهر الجاري منها “مهرجان دبي للكوميديا” و”مهرجان دبي للمأكولات” و”الحفل الموسيقي لأميرات ديزني” وغيرها من الحفلات الفنية والفعاليات الترفيهية.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 32 لتأسيسه سيضم “سباق القفال للمسافات الطويلة” أكثر من 100 مشارك على متن قوارب شراعية ضخمة بطول 60 قدماً تنطلق من “صير بو نعير” وصولاً إلى دبي وذلك يوم 20 مايو حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الشاطئية في خيمة قرية القفال خلال هذا السباق الذي يعد من أبرز الفعاليات التي تحيي تاريخ دولة الإمارات البحري.

يستقبل “مهرجان الشارقة القرائي للطفل” الذي تنظمه “هيئة الشارقة للكتاب” زوار دورته الـ 4، على مدار 12 يوماً خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو الجاري في “مركز إكسبو الشارقة” حيث يفتح أمامهم الباب للمشاركة والحضور في 1658 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية متنوعة تحت شعار “عقول تتشكل” يقدمها 512 ضيفًا من 66 دولة بحضور ومشاركة 141 دار نشر منها 93 دار نشر عربية و48 دار نشر أجنبية.

وتنظم “هيئة الشارقة للكتاب” بالتزامن مع المهرجان “مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة” (الأنيميشن) على مدار 3 أيام من 3 – 5 مايو والذي يلتقي على منصته للمرة الأولى في المنطقة، كبار الرسامين وصنّاع ومنتجي “الرسوم المتحركة” مع ناشري كتب الأطفال واليافعين في 11 دورة متخصصة و6 ورش عمل و3 جلسات نقاشية.

كما تشهد كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة عدداً من الفعاليات المتنوعة خلال الشهر الجاري.